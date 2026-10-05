اللواء أحمد السويفي يوضح نشأة وهدف جهاز تعمير سيناء ومدن القناة

أكد اللواء أحمد السويفي، الرئيس التنفيذي لجهاز تعمير سيناء ومدن القناة، أن نشأة الجهاز تعود إلى عام 1975م.

وأوضح، السويفي، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن المهمة الأساسية للجهاز تضمنت آنذاك إعادة إعمار مدن القناة الثلاث (الإسماعيلية، السويس، وبورسعيد) وتأهيلها عقب حرب أكتوبر المجيدة وإعادة الأهالي والمُهجّرين، واستمر عمله محصوراً في هذه المحافظات حتى عام 1982.

وأشار إلى أنه مع بداية عام 1982، امتد نطاق عمل الجهاز ليملأ كافة سيناء (شمالاً وجنوباً ووسطاً)، وتم تعديل مسماه الرسمي إلى الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ومدن القناة، ليصبح الجهة الرئيسية المنفذة للمشروعات التنموية والقومية الكبرى في المنطقة.