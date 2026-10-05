إيهاب حنفي: حصرنا 274 قطعة أرض في القاهرة والجيزة بمساحة نحو 745 فدانا

قال الدكتور إيهاب حنفي، المتحدث باسم صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق بدأ منذ تكليفه بالنزول إلى الأراضي محل الدراسة والعمل بالتعاون مع المحافظات لحصرها، نظرًا إلى حساسية هذه المناطق والأراضي الموجودة عليها.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج “الصورة”، عبر قناة “النهار”، أن الصندوق حصر الأراضي الموجودة في المحافظتين، موضحًا أن العدد بلغ نحو 192 قطعة في القاهرة وحوالي 82 قطعة في الجيزة، بإجمالي مساحات تقريبية تبلغ نحو 745 فدانًا.

وأوضح أن هذه كانت مرحلة من مراحل العمل، مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل دائمًا وفق تصنيف محدد للوصول إلى المطلوب بدقة، وأنه بعد مراجعة الأراضي ومراجعة ملكياتها مع المحافظات، تبين أن هناك أراضي كثيرة ذات ملكيات خاصة.

وأكد أن الصندوق ابتعد تمامًا عن الأراضي ذات الملكيات الخاصة، وأن التكليف الحالي يركز على الأراضي المملوكة للدولة، سواء كانت غير مستغلة أو مستخدمة كمخازن أو في استخدامات أخرى، أو مستخدمة بصورة لا تتناسب مع المنطقة.

وأشار إلى أن نحو 90 قطعة من أصل 192 قطعة في القاهرة تبين أنها من ملكيات الدولة، بينما يوجد في الجيزة نحو 60 قطعة من أصل 82 قطعة ضمن ملكيات الدولة.

وشدد على أن العمل على هذه الأراضي يتم بدقة أكبر، لأن الصندوق يحتاج إلى مراجعة الملكيات مع المحافظة، ومعرفة الجهات صاحبة الولاية، والتأكد من الوضع القانوني لكل قطعة أرض.

وأوضح أن التأكد من هذه البيانات ضروري قبل عرض الملف كاملًا، وكذلك حتى يتمكن الاستشاري من العمل بناءً على بيانات قانونية وملكية واضحة.