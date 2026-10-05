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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هاني مكي: استقرار أسعار الدقيق بدأ يظهر بعد إجراءات زيادة المعروض في السوق

الخبز
الخبز
محمود زيدان

قال المهندس هاني مكي، نائب رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن الاجتماع الدوري الذي عقد مع وزير التموين جمع بين شعبة المخابز وغرفة صناعة الحبوب، بهدف متابعة أسعار الأقماح خلال الشهور المقبلة.

وأوضح أن الشعبة كانت قد تقدمت بطلب لزيادة الأسعار بعدما شهدت أسعار الأقماح زيادة تراوحت بين 4 آلاف جنيه للطن، وأن وزير التموين تابع تطورات الأسعار على مدار الأسبوع الماضي والأسبوع الحالي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ وزير التموين وعد بزيادة الكميات المطروحة من الأقماح في البورصة السلعية، بما يسهم في تحقيق رواج وتهدئة للأسعار، مشيرًا إلى أن الوزارة منحت السوق فرصة منذ الأحد الماضي وحتى الوقت الحالي، وأن الأسعار تراجعت بالفعل بنحو 500 إلى ألف جنيه للطن.

وأوضح أن الاستهلاك السنوي من الأقماح المستخدمة في العيش الحر والمكرونات والحلويات والمخبوزات يبلغ نحو 540 ألف طن، من بينها حوالي 200 ألف طن تُستخدم في صناعة الخبز الحر.

وأشار إلى أن وزير التموين أصدر تعليماته بضخ كميات من الأقماح في البورصة السلعية للحفاظ على الأسعار وتثبيتها خلال الفترة المقبلة، على أن تبدأ عملية الضخ مع بداية الأسبوع المقبل.

وكشف أن أسعار الدقيق تختلف من مطحن إلى آخر، إذ وصل السعر في بعض المطاحن إلى 21 ألف جنيه للطن، بينما بلغ في مطاحن أخرى 20 ألفًا و500 جنيه، ووصل حاليًا إلى نحو 19 ألفًا و700 جنيه، مؤكدًا أن هناك هدوءًا حدث في الأسعار خلال هذا الأسبوع.

وأكد أن هذا التحرك يأتي في إطار الحفاظ على استقرار السوق وتهدئة أسعار الأقماح خلال الفترة المقبلة، مع استمرار متابعة تطورات الأسعار بصورة دورية.

أخبار وتقارير أخبار توك شو هاني مكي نائب رئيس شعبة المخابز

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