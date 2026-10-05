متحدث الصحة يكشف تطورات تسمم 65 شخصا في مطعم شهير بالإسكندرية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن 65 مصابا بالتسمم في واقعة مطعم شهير بالإسكندرية خرجوا تباعا، مشيرا إلى أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والتعامل مع الجهات المرخصة في أعمال مكافحة الحشرات.

وأوضح حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن هناك 163 شركة مرخصة للعمل في مجال إبادة الحشرات، موزعة على أغلب المحافظات، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تنشر بشكل دوري أسماء الشركات المرخصة على صفحتها، ويتم تحديث القائمة تباعا، بما يتيح للمواطنين التأكد من الشركات المصرح لها بالعمل.

وأضاف حسام عبد الغفار، أن التعامل مع شخص أو جهة غير مرخصة يعني عدم التأكد من طبيعة المادة المستخدمة أو نوع المبيد، وما إذا كان مسموحا باستخدامه أم لا، مشيرًا إلى أن من علامات الشك في شركة الرش عدم وجود مقر رسمي معلن، أو مخازن معتمدة، أو الاكتفاء بالإعلان عن الخدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب عدم تقديم ترخيص صحي سار، أو استخدام مبيدات دون الكشف عن مصدرها وتركيبها.

وأكد حسام عبد الغفار أن الترخيص يمثل تأكيدا موثقا على أن المبيد والرش آمنان على الأشخاص والمقيمين في المكان، مشيرا إلى وجود احتياطات يجب اتباعها قبل وأثناء وبعد عملية مكافحة الحشرات، وتدركها الشركات المرخصة.