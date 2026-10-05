بعد تسمم 28 شخصا.. القبض على صاحب مطعم بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعرض عدد من المواطنين لتسمم غذائى عقب تناولهم وجبات من أحد المطاعم بالإسكندرية.



بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عدد 24 شخص "مصابين بتسمم غذائى")على إثر تناولهم وجبات من أحد المطاعم الكائنة بدائرة القسم ، وفى وقتٍ لاحق تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة بإصابة (4 أشخاص "من أسرة واحدة") بتسمم غذائى إثر تناولهم وجبات من ذات المطعم .



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطعم المشار إليه "بدون ترخيص"، وأمكن ضبط مالكه (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. والتنسيق مع الجهات المختصة لغلق المطعم.