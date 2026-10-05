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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محافظ كفر الشيخ يزور مصابي حادث انهيار عقار بمدينة بيلا| صور

المهندس إبراهيم مكي
المهندس إبراهيم مكي
محمود زيدان

زار المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم، مصابي حادث انهيار عقار مكون من دور أرضي و3 طوابق علوية بمدينة بيلا، وذلك أثناء تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى بيلا المركزي.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء أشرف النويشي، ‏نائب مدير أمن كفر الشيخ، والمهندسة رشا طيبة، رئيس مركز ومدينة بيلا، والدكتور أحمد فايز ساطور، مدير مستشفى بيلا المركزي.

واطمأن محافظ كفرالشيخ على المصابين، واستمع إلى شرح من الأطقم الطبية حول حالتهم الصحية والإجراءات الطبية والفحوصات التي أجريت لهم، موجهًا بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة ومتابعة الحالات بصورة مستمرة حتى تماثلهم للشفاء.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص دون وقوع أي خسائر في الأرواح، مشددًا على استمرار متابعة حالة جميع المصابين وتوفير ما يلزم لهم من فحوصات وأدوية ورعاية طبية، والتعامل الفوري مع أي احتياجات علاجية تستدعي التدخل

مصابي حادث بيلا بيلا كفر الشيخ مستشفى بيلا المركزي مستشفى بيلا

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