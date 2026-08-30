حبيبة أمها.. نسرين أمين في لقطة عائلية مع ابنتها

في أجواء عائلية مليئة بالدفء، شاركت الفنانة نسرين أمين جمهورها صورة جديدة ظهرت خلالها برفقة ابنتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معبرة عن مشاعرها تجاهها بكلمات قصيرة.

وعلقت نسرين أمين على الصورة قائلة: «حبيبة أمها»، وسط تفاعل من متابعيها مع اللقطة العائلية.

وعلى الجانب الفني، تواصل نسرين أمين مشاركتها في فيلم «ريد فلاج»، الذي يضم في بطولته أحمد حاتم، جميلة عوض، شريف منير، انتصار، وسيف زهران، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف والفنانين الشباب.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول العلاقات العاطفية والثقة بين الأزواج، من خلال قصة الطيار أحمد وزوجته التي تعمل مديرة لشركة إعلانات، وما يواجهانه من تحديات تتعلق بالحب والتردد والثقة والخيانة في العلاقات.



