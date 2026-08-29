رحم الله الطفل.. عمر رزيق يوجه رسالة بعد عرض حكاية "لعبة جهنم"

وجه الفنان عمر رزيق رسالة عن حكاية «لعبة جهنم»، بعد تصدره تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر عمر رزيق صورة عبر «إنستجرام» وكتب: «لعبة جهنم - القصة الكاملة، رحم الله الطفل، وربط على قلوب أهله وألهمهم الصبر والسلوان».

حكاية "لعبة جهنم" مستوحاة من جريمة حقيقية، يتقاطع فيها مصير الشيخ علاء (محمد فراج) ومراهق عبقري (عمر زريق) عبر الإنترنت، وينجرف الاثنان في لعبة يتسرب خلالها الشر من العالم الافتراضي إلى الواقع.

والحكاية من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج إسلام خيري، ضمن سلسلة حكايات "القصة الكاملة" التي تعرض على قنوات إم بي سي بالتوازي مع منصة شاهد.