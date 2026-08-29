حلا شيحة تظهر بالبوركيني في أحدث إطلالة من عطلتها الصيفية

شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها أحدث لحظات عطلتها الصيفية، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع «إنستجرام»، ظهرت خلاله وهي تستمتع بوقتها في إحدى المدن الساحلية.

وظهرت حلا شيحة في الفيديو مرتدية البوركيني أثناء السباحة في البحر، وكتبت تعليقًا على المقطع: «حلاوة تستقر في القلب، وسكينة لا يستطيع هذا العالم أن يمنحها، ذلك هو طريق الله».

آخر أعمال حلا شيحة الدرامية

وكانت آخر مشاركات حلا شيحة في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «إمبراطورية م»، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وتدور أحداث المسلسل حول «مختار»، الذي يجد نفسه مسؤولًا عن أبنائه الستة بعد وفاة زوجته، ويحاول مواكبة أفكارهم ومتطلبات عصرهم، بالتزامن مع وقوعه في حيرة بين المرأة التي تعلق بها قلبه وبين مسؤولياته تجاه أبنائه، إلى جانب الضغوط والإغراءات التي تحاصره من مختلف الاتجاهات.

وشارك في بطولة المسلسل كل من خالد النبوي، مايان السيد، نور النبوي، ونشوى مصطفى، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة.

آخر أعمالها السينمائية

وعلى شاشة السينما، كان فيلم «مش أنا» الذي عُرض عام 2021، آخر مشاركات حلا شيحة السينمائية، وشاركها بطولته الفنان تامر حسني.

وتدور أحداث الفيلم حول «حسن»، الذي يُصاب بحالة غريبة تفقده السيطرة على يده، ليصبح مع مرور الوقت عرضة للعديد من المواقف الصعبة والمحرجة، في الوقت الذي يرفض فيه المحيطون به تصديق حالته.

وضم الفيلم في بطولته إلى جانب تامر حسني وحلا شيحة، كلًا من ماجد الكدواني، إياد نصار، سوسن بدر وشيرين، وهو من قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق