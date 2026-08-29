آية عبدالله تحيي حفلاً غنائياً في دار الأوبرا المصرية

تستعد المطربة الشابة آية عبدالله، نجمة برنامج «صوت الحياة»، للقاء جمهورها في حفل غنائي جديد يُقام على مسرح ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم السبت الموافق 29 أغسطس في تمام الساعة الثامنة مساءً.



وكانت آية عبدالله قد شاركت جمهورها البوستر الدعائي للحفل عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، معربة عن حماسها الكبير وشغفها بلقاء الجمهور، حيث علّقت قائلة: "مستنياكم يوم السبت 29 أغسطس في حفلتي في ساحة الهناجر في دار الأوبرا المصرية الساعة 8 مساءً.. وإن شاء الله تتبسطوا بالحفلة".



تأتي هذه السهرة الغنائية في ظل حالة من النشاط الفني المكثف تعيشها آية عبدالله مؤخراً، استجابةً للنجاحات المتتالية التي حققتها أغنياتها الأخيرة؛ وكان أحدثها أغنية «ماليش غيرك» (كلمات محمد حسن معوض، ألحان عمرو صفاء، توزيع محمد عبد الودود، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله إخراج بتول عرفة، وإنتاج شركة لايف ستايل ستديوز).

كما قدمت مؤخراً أغنية «حتة منك» إهداءً لروح والدها الراحل ولكل الآباء، إلى جانب الأغنية الوطنية «مصر نمبر وان» دعماً للمنتخب الوطني في كأس العالم 2026.



يُذكر أن رصيد الفنانة آية عبدالله يزخر بسلسلة طويلة من الأعمال الغنائية الناجحة التي تنوعت بين العاطفي والوطني والاحتفالي؛ من أبرزها: «أرض الخير» (الأغنية الرسمية للبطولة الدولية للفروسية)، «محصلش نصيب»، «كوشة واحدة»، «واو»، «عم المغرور»، «أنا صعيدية»، «بعدك راحة»، بالإضافة إلى دويتوهات متميزة مع المطرب مجد القاسم مثل «نامي بعيوني» و«لو هاتكلم عن مصر».