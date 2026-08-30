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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يسرا تنعى ياسمين سيف أبو النجا ابنة نجلاء فتحي وتعتذر عن عدم حضور جنازتها

يسرا تنعى ياسمين سيف أبو النجا ابنة نجلاء فتحي وتعتذر عن عدم حضور جنازتها
يسرا تنعى ياسمين سيف أبو النجا ابنة نجلاء فتحي وتعتذر عن عدم حضور جنازتها
أوركيد سامي

أعربت الفنانة يسرا عن حزنها الشديد وصدمتها بعد رحيل ياسمين سيف أبو النجا، الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي والفنان سيف أبو النجا، التي توفيت بشكل مفاجئ إثر تعرضها لأزمة قلبية، في خبر أثار حالة من الحزن بين محبيها وأصدقائها.

وحرصت يسرا على نعي الراحلة بكلمات مؤثرة، مؤكدة قوة العلاقة التي كانت تجمعها بكل من ياسمين ووالدتها الفنانة نجلاء فتحي، التي وصفتها بأنها بمثابة شقيقتها وصديقتها المقربة.

يسرا تنعى ابنة نجلاء فتحي بكلمات مؤثرة

ونشرت يسرا رسالة عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، عبرت خلالها عن حجم الألم الذي تشعر به بعد فقدان ياسمين، وقالت: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. مش قادرة أوصف وجعي على بنت أختي وصديقتي العزيزة نجلاء فتحي، وبنتي ياسمين سيف أبو النجا، ابنة الصديق سيف أبو النجا».

وأضافت يسرا في رسالتها: «صدمة كبيرة علينا كلنا، ربنا يصبرهم على فراقها ويصبرنا على فراقك.. تغمدها الله بواسع رحمته وألهم الجميع الصبر والسلوان».

وكشفت الفنانة يسرا في ختام رسالتها عن عدم تمكنها من حضور جنازة ياسمين سيف أبو النجا، مقدمة اعتذارها لأسرتها، بسبب وجودها خارج مصر، قائلة: «أعتذر عن عدم حضوري للجنازة لعدم تواجدي في مصر».

من هي ياسمين سيف أبو النجا؟

وتعد ياسمين سيف أبو النجا الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي، من الفنان سيف أبو النجا، وقد اختارت منذ سنوات أن تبتعد تمامًا عن الأضواء، رغم نشأتها داخل أسرة لها حضور بارز في الوسط الفني.

وعلى عكس والدتها ووالدها، لم تدخل ياسمين المجال الفني، كما لم تفضل الظهور الإعلامي أو المشاركة في المناسبات العامة بصورة مستمرة، إذ كانت حريصة على الحفاظ على خصوصية حياتها الشخصية، والابتعاد عن الشهرة التي ارتبطت باسم والدتها الفنانة نجلاء فتحي.

ورغم انفصال والديها بعد زواج استمر نحو 5 سنوات، حافظت ياسمين على علاقة طيبة ومستقرة مع والدها ووالدتها، وظلت الروابط الأسرية تجمع أفراد العائلة بعيدًا عن الأضواء والحياة العامة.

حياة بعيدة عن الشهرة

فضلت ياسمين سيف أبو النجا أن تعيش حياتها بعيدًا عن الوسط الفني، ولم تسعَ إلى استغلال انتمائها لعائلة فنية معروفة لدخول مجال التمثيل أو الظهور على الساحة الإعلامية.

وكانت ظهوراتها العامة محدودة ونادرة، وهو ما جعل تفاصيل حياتها الشخصية بعيدة عن اهتمام وسائل الإعلام، لتظل طوال سنوات حريصة على الخصوصية، باستثناء بعض المناسبات التي ظهرت خلالها برفقة أسرتها أو المقربين منها.

ومن أبرز ظهوراتها النادرة، حضورها برفقة طليقها المخرج خضر محمد خضر فعاليات مهرجان الجونة السينمائي عام 2020، في ظهور لافت لها أمام عدسات المصورين، رغم طبيعة حياتها التي اتسمت بالابتعاد عن الأضواء.

وجاء رحيل ياسمين سيف أبو النجا بشكل مفاجئ، إثر تعرضها لأزمة قلبية، ليفتح بابًا واسعًا من مشاعر الحزن لدى أسرتها وأصدقائها، وفي مقدمتهم الفنانة يسرا التي حرصت على توجيه رسالة وداع مؤثرة لها، معربة عن ألمها لفقدانها، ومتمنية لأسرتها الصبر والسلوان في هذا الظرف الأليم .

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