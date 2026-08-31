غلق شاطئ وانلي بالإسكندرية بسبب مخالفة تعليمات الراية الحمراء

قرر المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، غلق شاطئ وانلي اليوم الاثنين، وذلك بسبب عدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بمنع نزول الرواد إلى مياه البحر أثناء رفع الراية الحمراء.

تعليمات السلامة والأمان على الشواطئ

وأكدت المحافظة أن مخالفة تعليمات السلامة والأمان على الشواطئ تمثل خطرًا على حياة المواطنين، خاصة في ظل الظروف البحرية التي تستدعي منع النزول إلى المياه حفاظًا على سلامة الرواد.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين والمترددين على الشواطئ عدم التوجه إلى شاطئ وانلي اليوم، نظرًا لصدور قرار بغلقه وعدم السماح باستقبال الرواد طوال فترة الغلق.

وشددت المحافظة على أهمية الالتزام الكامل بتعليمات مسؤولي الشواطئ والإرشادات الخاصة بحالة البحر، مؤكدة أن الالتزام بالراية الحمراء وتعليمات السلامة مسؤولية مشتركة لحماية الأرواح ومنع وقوع حالات الغرق.