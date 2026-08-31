اليوم.. تباين ألوان الرايات بشواطئ الإسكندرية

شهدت شواطئ الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، تباينًا في ألوان الرايات المرفوعة، وفقًا لحالة البحر وارتفاع الأمواج، مع استمرار التحذيرات لرواد الشواطئ بضرورة الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ حفاظًا على سلامتهم.

وأوضح بيان صادر بشأن حالة الشواطئ، في التاسعة صباحًا، رفع الراية الصفراء على جميع شواطئ القطاع الشرقي، إلى جانب شاطئ بحري المميز بنطاق حي الجمرك، بالتزامن مع أمواج تتراوح بين المتوسطة والمرتفعة، ما يستوجب توخي الحذر والالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ.

وفي المقابل، رُفعت الراية الحمراء على شواطئ ستانلي والسلسلة وباقي شواطئ حي الجمرك، بسبب ارتفاع أمواج البحر، مع السماح بالجلوس على الرمال فقط ومنع السباحة حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما شهدت شواطئ القطاع الغربي والعجمي رفع الراية الحمراء على جميع الشواطئ، نظرًا لارتفاع الأمواج، لتصبح السباحة ممنوعة نهائيًا، مع السماح للرواد بالجلوس على الرمال فقط.

وبلغت نسبة الإشغال بالشواطئ في القطاعين الشرقي والغربي، في التاسعة صباحًا، نحو 10%.

وأكدت الجهات المعنية أن ألوان الرايات تخضع للتقييم المستمر وفقًا لحالة البحر وسرعة الرياح وارتفاع الأمواج، وقد تتغير على مدار اليوم تبعًا للظروف الجوية والبحرية.

وشددت على ضرورة التزام رواد الشواطئ بتعليمات رجال الإنقاذ، وعدم المخاطرة بالنزول إلى مياه البحر عند رفع الراية الحمراء، حفاظًا على الأرواح وتجنبًا لحوادث الغرق