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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

350 مترًا للخير.. سوهاجي يتبرع بقطعة أرض لإقامة مجمع خدمي يخدم أهالي طهطا بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

في مشهد يجسد أجمل معاني التكافل والعطاء، قرر أحد أبناء محافظة سوهاج أن يجعل من ماله وأرضه بابًا للخير، بعدما تبرع بقطعة أرض مساحتها 350 مترًا بالمجان، بهدف إقامة مجمع خدمي متكامل لخدمة أهالي المنطقة والأسر الأكثر احتياجًا، ليؤكد أن الخير لا يزال موجودًا، وأن العطاء الحقيقي هو ما يترك أثرًا ممتدًا في حياة الناس.

وتقع قطعة الأرض بجوار مسجد الرضوان بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، وهي منطقة تعاني من نقص في عدد من الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها الأهالي، خاصة الخدمات التعليمية والطبية، الأمر الذي دفع الحاج محمد العلاوي إلى التفكير في تقديم شيء لأبناء منطقته والقرى المجاورة، بدلًا من أن تظل احتياجاتهم بلا استجابة.

ماذا حدث؟

وجاء التبرع بالأرض ليكون نقطة البداية لمشروع خدمي يستهدف توفير عدد من الخدمات داخل المنطقة، حيث بدأت إحدى الجمعيات أعمال إنشاء المجمع، وسط آمال بسرعة الانتهاء منه وافتتاح أبوابه أمام الأهالي، خاصة الأطفال والأسر التي تحتاج إلى خدمات قريبة من محل إقامتها.

وسيضم المجمع المنتظر مجموعة من الخدمات الهامة، من بينها مسجد، وحضانة تعليمية، ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، إلى جانب مركز طبي متكامل يضم عددًا من التخصصات والعيادات، فضلًا عن أنشطة ومشروعات تستهدف مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا في المنطقة والقرى المجاورة.

وتستهدف الخطة إقامة صرح يجمع بين الخدمات الدينية والتعليمية والطبية والاجتماعية، بما يخفف عن الأهالي مشقة الانتقال لمسافات طويلة للحصول على بعض الخدمات الأساسية، ويفتح في الوقت نفسه أبوابًا جديدة لمساعدة الأسر المحتاجة.

من جانبه، أكد خالد علي حماد، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن التبرع بقطعة الأرض يمثل خطوة مهمة لخدمة أهالي مركز طهطا، مشيرًا إلى أن المنطقة التي سيقام بها المجمع تعاني من نقص في بعض الخدمات الأساسية.

وأشاد مدير إدارة التضامن الاجتماعي بدور الجمعية في استثمار التبرعات وتوجيهها إلى مشروعات تخدم المواطنين، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تعكس روح التكافل بين أبناء المجتمع، وتثبت أن مساعدة المحتاجين لا تتوقف عند تقديم الدعم المؤقت، وإنما يمكن أن تتحول إلى مشروعات مستدامة يستفيد منها الأهالي لسنوات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج تبرع أرض طهطا التضامن الاجتماعي

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