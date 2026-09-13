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الإشراف العام
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برلمان

برلماني: السيسي ينقل مصر من المشاركة في «بريكس» إلى صناعة التأثير الدولي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
فريدة محمد

أكد النائب محمد صبحي الخولي، عضو مجلس النواب وأمين تنظيم حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنوفية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة تجمع «بريكس» في دورتها الثامنة عشرة، عكست رؤية مصرية متكاملة لتعزيز الحضور الفاعل للدولة في صياغة مستقبل النظام الاقتصادي الدولي، بما يتناسب مع مكانتها الإقليمية والدولية وموقعها الاستراتيجي المحوري في حركة التجارة العالمية.

الخولي: مصر تستهدف تحويل «بريكس» إلى شراكات ومشروعات حقيقية

وقال الخولي، في تصريحات صحفية، إن كلمة الرئيس حملت رؤية واضحة لتعزيز التعاون بين دول «بريكس»، تقوم على تحويل إمكانات التجمع إلى شراكات ومشروعات حقيقية في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والأمن الغذائي والمائي والتمويل والتنمية المستدامة.

وأوضح أن هذا التوجه يعزز قدرات دول الجنوب العالمي على مواجهة التحديات الاقتصادية المتشابكة، في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

الأمن والتنمية.. رؤية مصرية لمواجهة اضطرابات الاقتصاد العالمي

وأشار أمين تنظيم حزب الجبهة الوطنية بالمنوفية إلى أن تأكيد الرئيس على الترابط بين الأمن والتنمية يعكس إدراكًا مصريًا عميقًا لطبيعة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، خاصة اضطرابات التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد.

وأكد أن الموقع الجغرافي لمصر يمنحها قدرة كبيرة على دعم استقرار حركة التجارة الدولية وتعزيز الترابط الاقتصادي بين أفريقيا وأوروبا وآسيا.

مركز الحبوب واللوجستيات.. نموذج للدور المصري داخل «بريكس»

وأضاف الخولي أن مواصلة مصر العمل على تطوير مركز للحبوب واللوجستيات تمثل نموذجًا عمليًا للدور الذي يمكن أن تؤديه داخل «بريكس»، من خلال توظيف موقعها وإمكاناتها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز حركة التجارة وسلاسل الإمداد.

ولفت إلى أن هذه المشروعات تساهم في تحويل الموقع الاستراتيجي لمصر إلى قيمة اقتصادية مضافة تخدم المصالح الوطنية وتدعم استقرار الأسواق.

رئاسة «بريكس».. طموح يتجاوز البروتوكول

وشدد النائب على أن إعلان الرئيس تطلع مصر إلى تولي رئاسة تجمع «بريكس» مستقبلًا يعكس ثقة الدولة المصرية في قدراتها على الإسهام بصورة أكبر في صياغة مسارات التعاون الدولي.

وأكد أن هذا التطلع لا يمثل مجرد استحقاق بروتوكولي، وإنما يعبر عن رغبة مصر في الانتقال إلى مستوى أكثر تأثيرًا في تحديد أولويات التجمع ودفع أجندته نحو مشروعات تحقق مصالح مشتركة.

أسواق جديدة واستثمارات في الصناعة والطاقة واللوجستيات

وأكد الخولي أن عضوية مصر في «بريكس» تمثل مساحة جديدة لتعزيز المصالح الوطنية وتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، والاستفادة من قدرات دول التجمع في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وجذب الاستثمارات.

وأشار إلى أهمية توسيع التعاون في مجالات الطاقة والغذاء والصناعة واللوجستيات والتمويل، بما يدعم أهداف الدولة في زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

الخولي: مصر تنتقل من المشاركة إلى صناعة الأجندة الدولية

وأضاف أمين تنظيم حزب الجبهة الوطنية أن كلمة الرئيس حملت رسالة واضحة مفادها أن مصر تمتلك من المقومات الجغرافية والاقتصادية والسياسية ما يؤهلها للانتقال من مجرد المشاركة في الأطر الدولية إلى الإسهام في تشكيل أجنداتها وصناعة تأثير ملموس في مساراتها.

وأوضح أن هذا الدور يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، ويدعم قدرتها على بناء شراكات أكثر فاعلية مع القوى الاقتصادية الصاعدة.

رئاسة «بريكس» امتداد لمسار متصاعد من الحضور المصري

واختتم النائب محمد صبحي الخولي بالتأكيد على أن تطلع مصر إلى رئاسة «بريكس» يمثل امتدادًا طبيعيًا لمسار متصاعد من الحضور والتأثير الدولي، ويعكس قدرة الدولة المصرية على تحويل موقعها الاستراتيجي وثقلها السياسي وإمكاناتها الاقتصادية إلى شراكات فاعلة ونتائج ملموسة.

وأكد أن هذا التوجه يخدم المصالح الوطنية، ويدعم استقرار المنطقة، ويعزز إسهام مصر في بناء نظام دولي أكثر توازنًا وعدالة.

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