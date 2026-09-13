برلماني يطرح روشتة لتعظيم مكاسب مصر من «بريكس» وتحويل العضوية إلى مشروعات إنتاجية

أكد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع «بريكس» بالعاصمة الهندية نيودلهي، تمثل فرصة استراتيجية لإعادة صياغة خريطة التعاون الاقتصادي المصري مع واحدة من أهم دوائر الاقتصاد العالمي.

المنزلاوي: الانتقال من المكاسب السياسية إلى العوائد الاقتصادية

وقال المنزلاوي، في تصريحات صحفية، إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد الاستفادة السياسية من عضوية مصر في «بريكس» إلى بناء منظومة اقتصادية متكاملة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وجذب استثمارات صناعية من دول التجمع، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها مصر مقومات تنافسية كبيرة.

وأضاف أن عضوية مصر في «بريكس» تمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يفتح المجال أمام الشركات المصرية للاستفادة من حجم الأسواق المتاحة داخل دول التجمع، وتحويل العلاقات الاقتصادية إلى مشروعات وشراكات إنتاجية ملموسة.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر شراكات دولية

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تكون أحد أبرز المستفيدين من عضوية مصر في «بريكس»، من خلال إقامة شراكات مباشرة بين رجال الأعمال والمصنعين المصريين ونظرائهم في الدول الأعضاء.

وأوضح أن إنشاء قواعد بيانات مشتركة للفرص الاستثمارية وسلاسل التوريد من شأنه تسهيل وصول الشركات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وفتح قنوات جديدة للتعاون بين القطاع الخاص المصري ونظيره في دول التجمع.

5 آليات لتعظيم استفادة مصر من «بريكس»

واقترح المنزلاوي 5 آليات رئيسية لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من عضوية مصر في «بريكس»، تتضمن إطلاق منصة مصرية–بريكس للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف ربط المصنعين والموردين المصريين بالأسواق الخارجية.

كما دعا إلى تخصيص برامج تمويل للمشروعات التي تستهدف التصدير إلى دول التجمع، وإنشاء مناطق إنتاج متخصصة مرتبطة بالأسواق الأفريقية والآسيوية، إلى جانب دعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات ذات الأولوية.

وتشمل الآليات المقترحة أيضًا إنشاء برنامج لتأهيل الشركات المصرية للحصول على المواصفات والمعايير المطلوبة في أسواق دول «بريكس»، بما يعزز قدرتها على المنافسة وزيادة صادراتها.

قناة السويس والموانئ بوابة مصر للأسواق العالمية

وأكد المنزلاوي أن قناة السويس والموانئ والمناطق الصناعية المصرية تمنح مصر مقومات قوية للتحول إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصنيع والتوزيع يخدم دول «بريكس» والأسواق الأفريقية والعربية والآسيوية.

وأشار إلى أن استغلال هذه المقومات بصورة أكثر فاعلية يمكن أن يسهم في رفع القيمة المضافة للصادرات المصرية، وزيادة الاستثمارات الصناعية، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني.

المصانع والصادرات معيار نجاح العضوية

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن نجاح التحرك المصري داخل «بريكس» يجب ألا يقاس بعدد اللقاءات أو القمم والاجتماعات، وإنما بما يتحقق على أرض الواقع من مصانع واستثمارات وصادرات وفرص عمل.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع مشروعات إنتاجية قابلة للتنفيذ على رأس أجندة التعاون المصري مع دول التجمع، بما يضمن تحويل عضوية مصر في «بريكس» من فرصة اقتصادية واعدة إلى نتائج ملموسة تعزز الإنتاج والتصدير وتدعم تنافسية الاقتصاد المصري.