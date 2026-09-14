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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دايخ شوية وأنا هفوقه.. صديق ضحية زوجته فى الإسكندرية يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل مقتله

صديق ضحية زوجته فى الإسكندرية يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل مقتله
صديق ضحية زوجته فى الإسكندرية يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل مقتله
أحمد بسيوني

كشف أحد أصدقاء أحمد الرشيدي، الذي لقي مصرعه في واقعة شهدتها منطقة الهانوفيل غرب الإسكندرية، تفاصيل جديدة حول ملابسات الحادث، موضحًا أن الواقعة بدأت بخلاف عادي بين الزوج وزوجته، قبل أن تتطور الأمور بصورة مفاجئة وتنتهي بوفاته.

وأوضح صديق المجني عليه أن الزوجة، عقب وقوع الحادث، حاولت إخراج زوجها من الشقة تمهيدًا لنقله إلى أحد المستشفيات، إلا أن حالته لم تسمح باستكمال الطريق، فجلست على سلم العقار وأسندت رأسه على ساقيها.

دايخ شوية وأنا هفوقه

وأضاف أن أحد الجيران شاهد الزوجة أثناء صعوده، فسألها عن حالة زوجها، فأخبرته بأن «دايخ شوية وأنا هفوقه»، إلا أن الجار لاحظ أن الأمر لا يبدو طبيعيًا، فصعد إلى شقته وأبلغ والده بما شاهده.

وتابع أن الجار أخبر والده بأن «حمو واقع على السلم ومراته بتقول إنه دايخ بس شكله مش مظبوط»، وعلى الفور حضر الأب إلى المكان، وطلب سيارة إسعاف للاطمئنان على نجله.

الزوج يفارق الحياة

وأشار إلى أنه عند وصول سيارة الإسعاف، تبين أن الزوج فارق الحياة، ليتم إبلاغ قسم شرطة الدخيلة، وانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع الواقعة لفحص ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية.

وبحسب رواية صديق المجني عليه، غادرت الزوجة المكان عقب ذلك، واتجهت إلى شارع الخلفاء، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطها.

وتواصل جهات التحقيق أعمالها للوقوف على تفاصيل الواقعة كاملة، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن خلافات أسرية بين الزوجين تطورت إلى مشادة انتهت بوفاة أحمد الرشيدي.

الإسكندرية ضحية زوجته فى الإسكندرية أحمد الرشيدي

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