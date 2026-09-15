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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخارجية القطرية: ندين بأشد العبارات اعتداءات جماعة الحوثي على السعودية

قطر
قطر
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية القطرية، قالت :" ندين بأشد العبارات اعتداءات جماعة الحوثي على الأعيان المدنية والمدنيين في السعودية".


وأضافت أن :" نجدد تضامن قطر الكامل مع السعودية وما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها".

كما أصدر الدفاع المدني السعودي، إنذارا للتحذير من خطر محتمل في منطقتي خميس مشيط وأبها.

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية.

وأضاف أن استمرار الاعتداءات يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لأمن المملكة.

وأوضح أننا نقف إلى جانب السعودية وندعمها بشكل كامل في الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أراضيها وصون أمنها.

قطر الخارجية القطرية القاهرة الإخبارية جماعة الحوثي السعودية

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