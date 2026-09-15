قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر والسعودية.. سر الأمن والأمان في مشروعات الطاقة بالمنطقة
في حملة لسلامة الغذاء.. ضبط 3 أطنان مخللات بها حشرات وديدان حية بالمحلة
وزير النقل: تحسين مستوى الخدمة في السكة الحديد ومترو الأنفاق والمونوريل
الإسكان تواصل تنفيذ خطة زيادة التشجير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بالمدن الجديدة
محمد صلاح برفقة زوجته وابنه ليل في أحدث ظهور عائلي من تركيا
طلب منها فلوس لتعاطي المخدرات.. ضبط المتهم بضرب والدته وشقيقته بالقليوبية
مد إدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية 5 سنوات | تفاصيل
بالأسماء.. إدارج 12 شخصا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
تعطل خدمات القطارات في هولندا واشتباه في عمل تخريبي متعمد
تستفيد منه 4 ملايين أسرة.. كيفية صرف الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة
مدبولي: الدولة تهتم بتعظيم القيمة المضافة لمشروعات التنمية الشاملة بالعلمين الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: العلاقات المصرية السعودية تاريخية وراسخة والتقارب بين القاهرة والرياض ضمانة للاستقرار

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
ماجدة بدوى

أكدت إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجا راسخا للعلاقات العربية القائمة على التاريخ والمصالح المشتركة والروابط الشعبية العميقة، مشددة على أن قوة ومتانة هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، خاصة في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تحديات وأزمات متلاحقة.

وأضافت أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تمتد عبر عقود طويلة من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، وخصوصية هذه العلاقات لا ترتبط فقط بالمصالح السياسية والاقتصادية، وإنما تستند أيضا إلى روابط تاريخية وثقافية وإنسانية تجمع الشعبين المصري والسعودي، مؤكدة أن هذه الروابط تمثل أساسا متينا يمكن البناء عليه لمزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت أن مصر والسعودية تمتلكان ثقلا سياسيا واقتصاديا كبيرا في المنطقة، وهو ما يضع على عاتقهما مسؤولية مشتركة في دعم استقرار المنطقة والحفاظ على الأمن القومي العربي، مشيرة إلى أن التنسيق المستمر بين القاهرة والرياض بشأن القضايا الإقليمية يمثل عاملا مهما في التعامل مع الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة.

وقالت إن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من التقارب والتشاور بين البلدين، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، مؤكدة أن توحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا المصيرية من شأنه أن يعزز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات وحماية مصالح شعوبها.

وشددت على أهمية ألا يقتصر التعاون المصري السعودي على الجانب السياسي، وإنما يجب أن يمتد بصورة أكبر إلى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يعزز التكامل بين البلدين ويفتح آفاقا جديدة أمام الاستثمارات والمشروعات المشتركة، بجانب دعم فرص التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأشارت إلى أن العلاقات الاقتصادية تمثل أحد أهم الجسور التي تربط القاهرة والرياض، وزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة يمكن أن يساهما في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتحقيق مصالح مشتركة طويلة الأمد.

وأكدت أن مصر والسعودية تمثلان قوتين محوريتين في العالم العربي، واستقرار العلاقات بينهما ينعكس إيجابيا على مجمل المنطقة، موضحة أن التنسيق المصري السعودي يمكن أن يساهم في دعم الجهود الرامية إلى تسوية الأزمات الإقليمية بالطرق السياسية، والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتعزيز فرص السلام والاستقرار.

إنجي نصيف الشيوخ العلاقات المصرية السعودية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

موقع الحادث

أنا ممكن أشتريك بالعربية.. تفاصيل واقعة اصطدام شخص بسيارة أسرة على الدائري

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

هاني

ناقد رياضي: الأهلي قد يوجه الشكر لـ محمد هاني.. وهذه أول صفقات الفريق في يناير

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

صورة أرشيفية

الدفاع المدني السعودي يطلق إنذارات للتحذير من خطر في جدة وأبها وجازان والعلا

صورة أرشيفية

قبل انتخابات نوفمبر.. المحكمة العليا الأمريكية ترفض السماح بتطبيق قيود ترامب على التصويت بالبريد

الزمالك

أحمد الخضري: ما حدث مع بيزيرا من مجلس الزمالك تمثيلية وحشة

ترشيحاتنا

حديقة الأسماك

حقيقة قطع أشجار حديقة الأسماك بالزمالك.. الزراعة توضح

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

احتفالية كبرى بالكاتدرائية المرقسية بمناسبة مرور 1700 عام على اكتشاف خشبة الصليب

نقابة الأطباء تنعى الأستاذ الدكتور كمال هيكل بجامعة طنطا

مسيرة حافلة بالعطاء.. الأطباء تنعى الدكتور كمال هيكل الأستاذ بطب طنطا

بالصور

بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد

بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد
بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد
بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد

5 أسرار في طريقة عمل "البروستد" بمكعبات الثلج

5 أسرار في طريقة عمل "البروستد"
5 أسرار في طريقة عمل "البروستد"
5 أسرار في طريقة عمل "البروستد"

البامية في الفريزر.. الطريقة الصحيحة من غير ما تسود

البامية في الفريزر.. الطريقة الصحيحة من غير ما تسود
البامية في الفريزر.. الطريقة الصحيحة من غير ما تسود
البامية في الفريزر.. الطريقة الصحيحة من غير ما تسود

مفيدة للخصوبة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد