برلمانية: العلاقات المصرية السعودية تاريخية وراسخة والتقارب بين القاهرة والرياض ضمانة للاستقرار

أكدت إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجا راسخا للعلاقات العربية القائمة على التاريخ والمصالح المشتركة والروابط الشعبية العميقة، مشددة على أن قوة ومتانة هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، خاصة في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تحديات وأزمات متلاحقة.

وأضافت أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تمتد عبر عقود طويلة من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، وخصوصية هذه العلاقات لا ترتبط فقط بالمصالح السياسية والاقتصادية، وإنما تستند أيضا إلى روابط تاريخية وثقافية وإنسانية تجمع الشعبين المصري والسعودي، مؤكدة أن هذه الروابط تمثل أساسا متينا يمكن البناء عليه لمزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت أن مصر والسعودية تمتلكان ثقلا سياسيا واقتصاديا كبيرا في المنطقة، وهو ما يضع على عاتقهما مسؤولية مشتركة في دعم استقرار المنطقة والحفاظ على الأمن القومي العربي، مشيرة إلى أن التنسيق المستمر بين القاهرة والرياض بشأن القضايا الإقليمية يمثل عاملا مهما في التعامل مع الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة.

وقالت إن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من التقارب والتشاور بين البلدين، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، مؤكدة أن توحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا المصيرية من شأنه أن يعزز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات وحماية مصالح شعوبها.

وشددت على أهمية ألا يقتصر التعاون المصري السعودي على الجانب السياسي، وإنما يجب أن يمتد بصورة أكبر إلى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يعزز التكامل بين البلدين ويفتح آفاقا جديدة أمام الاستثمارات والمشروعات المشتركة، بجانب دعم فرص التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأشارت إلى أن العلاقات الاقتصادية تمثل أحد أهم الجسور التي تربط القاهرة والرياض، وزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة يمكن أن يساهما في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتحقيق مصالح مشتركة طويلة الأمد.

وأكدت أن مصر والسعودية تمثلان قوتين محوريتين في العالم العربي، واستقرار العلاقات بينهما ينعكس إيجابيا على مجمل المنطقة، موضحة أن التنسيق المصري السعودي يمكن أن يساهم في دعم الجهود الرامية إلى تسوية الأزمات الإقليمية بالطرق السياسية، والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتعزيز فرص السلام والاستقرار.