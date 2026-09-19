ختام فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد القيادات الأكاديمية بجامعة بورسعيد

اختتمت جامعة بورسعيد فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد القيادات الأكاديمية، الذي نظمه مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، في إطار حرص الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح على الاستثمار في العنصر البشري، وتأهيل كوادر أكاديمية قادرة على مواكبة متطلبات التطوير المؤسسي والتحول الاستراتيجي، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية.

وأُقيم البرنامج على مدار ثلاثة أيام تدريبية بإجمالي 16 ساعة تدريبية، وبمشاركة 22 متدربًا من مختلف كليات الجامعة، وشهد البرنامج تناول عدد من المحاور والموضوعات الاستراتيجية والإدارية والقانونية والتكنولوجية والمالية، بما يسهم في إعداد جيل من القيادات الأكاديمية القادرة على تحمل مسؤوليات القيادة، وإدارة التغيير، ودعم مسيرة التطوير المؤسسي بالجامعة.

جامعة بورسعيد تختتم برنامج إعداد القيادات الأكاديمية.. ورئيس الجامعة: الاستثمار في الكوادر البشرية ركيزة لبناء جامعة عصرية

وكان الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، قد افتتح فعاليات البرنامج من خلال لقاء مفتوح مع القيادات الأكاديمية المشاركة، استعرض خلاله رؤيته الاستراتيجية لتطوير الجامعة، وأبرز ما تحقق من إنجازات في ضوء هذه الرؤية، مؤكدًا أن الاستثمار في الكوادر البشرية وتأهيل القيادات الأكاديمية يمثلان أحد أهم محاور بناء جامعة عصرية قادرة على مواكبة المتغيرات وتحقيق التميز المؤسسي.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية العمل بروح الفريق، وتكامل جهود مختلف قطاعات وكليات الجامعة، بما يدعم استدامة التطوير وتحقيق مستهدفات الجامعة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادات أكاديمية تمتلك رؤية واضحة، وقدرة على الابتكار وإدارة التغيير، والعمل المؤسسي، بما يعزز قدرة جامعة بورسعيد على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني عددًا من اللقاءات المتخصصة التي تناولت مجموعة من المحاور المرتبطة بتطوير الإدارة الجامعية وتعزيز قدرات القيادات الأكاديمية.

واستهلت الجلسات بلقاء مع الأستاذة هبة كف الغزال، الخبيرة في حوكمة الشركات والشؤون القانونية والتنظيمية، حول حوكمة الجامعات، أعقبه لقاء مع الأستاذ الدكتور المهندس نبيل شلبي، الخبير الدولي في ريادة الأعمال، حول الجامعات الريادية ودورها في دعم الابتكار وريادة الأعمال.

كما تناول الأستاذ أسامة التابعي، مدير عام الإدارة القانونية بالجامعة، الجوانب القانونية في الجامعات، والضوابط والأطر المنظمة للعمل المؤسسي، فيما اختُتمت جلسات اليوم الثاني بلقاء مع الأستاذة الدكتورة هبة يوسف، مدير مركز التطوير المهني بالجامعة، حول استدامة الجامعات ومتطلبات تعزيز قدرتها على الاستمرار والتطور ومواكبة المتغيرات.

وشهد اليوم الثالث من البرنامج مجموعة من الجلسات التي تناولت محاور استراتيجية مهمة، حيث بدأت الفعاليات بجلسة حول التحول الرقمي في الجامعات، قدمها الأستاذ المساعد الدكتور إسلام شعلان، المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا المعلومات، بمشاركة فريق العمل، ومنهم الأستاذ المساعد الدكتور عمرو الأطرش، مدير مركز التدريب، والدكتورة شيرين الشخيبي، مدير الشبكات، حيث تم استعراض جهود جامعة بورسعيد في مجال التحول الرقمي، وتطوير البنية التكنولوجية، والارتقاء بالخدمات الرقمية المقدمة داخل الجامعة.

وتلا ذلك لقاء مع العميد هيثم الطواجني من كلية الدفاع الوطني، تناول خلاله ركائز ومحددات الأمن القومي، بما يعزز وعي القيادات الأكاديمية بأبعاد الأمن القومي وانعكاساته على مؤسسات التعليم الجامعي، ودور الجامعات في دعم الوعي المجتمعي وتعزيز قدرات الدولة.

كما استعرضت الأستاذة الدكتورة ريهام أبو المعاطي، مدير مركز التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، الخطة الاستراتيجية لجامعة بورسعيد، وأبرز محاورها وأهدافها وآليات تنفيذها، بما يتيح للقيادات الأكاديمية فهم الأولويات الاستراتيجية للجامعة وربط خطط العمل داخل الكليات والأقسام بالمستهدفات المؤسسية العامة.

وتناول البرنامج كذلك الجوانب المالية في الجامعات، من خلال لقاء مع وفد من وزارة المالية ومديرية المالية ببورسعيد برئاسة الأستاذ محمد سليمان، مدير المديرية المالية ببورسعيد، وعضوية المراقب المالي ريهان فاروق، والمفتش المالي خالد حلمي، ووكيل الحسابات حنان إبراهيم، والأستاذ محمد صلاح، مسؤول التدريب بالمديرية، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات المرتبطة بالإدارة المالية، واللوائح والإجراءات المنظمة للعمل المالي داخل المؤسسات الجامعية.

كما تضمن البرنامج جلسة متخصصة حول التصنيف الدولي للجامعات، حاضر فيها الدكتور صالح زرمبه، مدير التصنيف بالجامعة، والدكتور عامر شحاتة، مسؤول التصنيف بالجامعة، حيث تم استعراض مفهوم التصنيفات الدولية، وأهم المؤشرات والمعايير المرتبطة بها، إلى جانب توضيح دور الكليات والقيادات الأكاديمية في دعم مؤشرات الجامعة وتعزيز حضورها وتنافسيتها على المستويين المحلي والدولي.

واختُتمت فعاليات البرنامج بجلسة تدريبية قدمتها الدكتورة منى حمودة، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بورسعيد، حول مهارات القيادة الإبداعية وإدارة التغيير وبناء فرق العمل، والتي ركزت على تنمية القدرات القيادية والإبداعية، وتعزيز مهارات التعامل الفعّال مع التغيير، وبناء فرق عمل متكاملة وقادرة على التعاون وتحقيق الأهداف المؤسسية.

وأكدت الجامعة أن تنظيم هذا البرنامج يأتي في إطار الدور الذي يقوم به مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بورسعيد في دعم التنمية المهنية والقيادية لأعضاء هيئة التدريس والقيادات الأكاديمية، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تواكب المستجدات الحديثة في مجالات الإدارة والتعليم الجامعي، وتسهم في بناء قدرات بشرية مؤهلة وقادرة على قيادة مسيرة التطوير وتحقيق مستهدفات الجامعة.

ويعكس البرنامج توجه جامعة بورسعيد نحو ترسيخ ثقافة التطوير المستمر، وتعزيز القيادة المؤسسية، وربط بناء القدرات البشرية بأهداف الجامعة الاستراتيجية، بما يدعم جهودها في بناء جامعة عصرية تستند إلى العمل الجماعي، والابتكار، والتحول الرقمي، والحوكمة، والتخطيط الاستراتيجي، والانفتاح على المعايير والممارسات العالمية