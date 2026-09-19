محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير منطقتي الحرية الكبيرة والصغيرة

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال التطوير ورفع الكفاءة والرصف الجارية بمنطقتي الحرية الكبيرة والحرية الصغيرة، وذلك في إطار متابعة المشروعات التنموية والخدمية بمختلف مناطق المحافظة، واستمرار قطار التطوير والتنمية في مواصلة رحلته للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات وتحقيق نقلة حضارية متكاملة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس وليد الدعدع، رئيس حي المناخ

محافظ بورسعيد: تطوير «الحرية الكبيرة» بعدد 108 عمارات و5 كم شوارع تشمل الرصف والتشجير والإنارة

وفي منطقة الحرية الكبيرة، تابع المحافظ أعمال التطوير الشامل للمنطقة، والتي تضم 108 عمارات، بإجمالي أطوال للشوارع الداخلية تصل إلى 5 كم، وتشمل الأعمال الرصف، والتشجير، ورفع كفاءة الأرصفة، وتنفيذ الأرصفة بالإنترلوك، وأعمال الإنارة العامة، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير سيناء، بما يسهم في تحسين مستوى البنية الأساسية ورفع كفاءة المنطقة والارتقاء بمظهرها الحضاري.

كما تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون أعمال التطوير ورفع الكفاءة في منطقة الحرية الصغيرة، والتي تضم 76 عمارة، بإجمالي أطوال للشوارع الداخلية تبلغ 2.25 كم، وتشمل الأعمال الرصف، والتشجير، ورفع كفاءة الأرصفة، وتنفيذ الأرصفة بالإنترلوك، وأعمال الإنارة العامة، تحت إشراف جهاز تعمير سيناء، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف تطوير المنطقة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها.

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، مؤكدًا أهمية تحقيق التكامل بين مختلف عناصر التطوير، من رصف وتشجير وأرصفة وإنارة، بما يضمن تحقيق الاستفادة الكاملة من أعمال التطوير وإحداث تغيير ملموس ومستدام بالمناطق السكنية