يوفنتوس يعلن إصابة لاعبه بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم السبت، إصابة حارسه البولندي كاميل غرابارا في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

وأوضح يوفنتوس في بيان رسمي أن غرابارا تعرض لالتواء في الركبة اليمنى خلال تدريبات الفريق، قبل أن يخضع لفحوصات طبية كشفت عن إصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

إصابة لاعب يوفنتوس

وأضاف النادي أن الحارس البولندي سيخضع خلال الأيام المقبلة لاستشارات مع أطباء متخصصين في جراحة العظام، من أجل تحديد المسار العلاجي المناسب، دون الإعلان حتى الآن عن مدة غيابه.

تأتي الإصابة بعد أيام قليلة من الظهور الأول لغرابارا بقميص يوفنتوس، خلال الفوز على نيميجن الهولندي بخماسية نظيفة في الدوري الأوروبي، حيث حافظ على نظافة شباكه وصنع الهدف الأول لفريقه.