إعلامي: تصريحات أحمد سليمان الأخيرة حطت ناس كتير في موقف صعب

علق الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، على تصريحات أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال الفترة الأخيرة، معتبرًا أن الأخير تمكن خلال أسبوعين من تغيير عدد من السرديات المتداولة حول النادي، ووضع بعض الأطراف في مواقف صعبة.

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وأوضح فارس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن أحمد سليمان سبق أن كشف أن فريق الكرة في الزمالك أنفق أكثر من مليار و300 مليون جنيه خلال الموسم الماضي، واصفًا إياها بأنها أكبر ميزانية لفريق كرة القدم في تاريخ النادي.

واعتبر فارس أن تصريحات سليمان جاءت ردًا على ما وصفه بسردية «دوري المعجزة»، مشيرًا إلى أن الحديث عن حجم الإنفاق على فريق الكرة فتح بابًا للنقاش حول ميزانية النادي.

وتطرق فارس إلى تصريحات أحمد سليمان بشأن قيمة تعاقد البرازيلي خوان بيزيرا مع الزمالك، موضحًا أن سليمان أكد أن قيمة الصفقة بلغت مليونًا و800 ألف يورو.

وأشار فارس إلى أن قيمة التعاقد سبق أن تعرضت للنفي من بعض الصحفيين والمنتمين للنادي، قبل أن يظهر الرقم، بحسب ما ذكر، في محضر اجتماع لمجلس إدارة الزمالك.

وتحدث فارس عن تصريحات أحمد سليمان بشأن النادي الأهلي، معتبرًا أنها وضعت حسام المندوه، أمين صندوق الزمالك، في موقف صعب، على خلفية حديثه عن تمويل قطاع الكرة في الأهلي وعقود اللاعبين.

وأضاف أن تصريحات سليمان كشفت، من وجهة نظره، الفارق بين العقود التجارية للاعبين والعقود المسجلة رسميًا لدى اتحاد الكرة.

وأشار فارس إلى تصريحات سابقة لأحمد سليمان تحدث خلالها عن وجود أشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي يعرفون قرارات مجلس إدارة الزمالك قبل مناقشتها، مدعيًا وجود أطراف أخرى تقف وراءهم، وربط فارس بين هذه التصريحات والهجوم الذي تعرض له سليمان عقب حديثه عن عقد بيزيرا.

وتابع: «كابتن أحمد سليمان حط ناس كتير أوي في ورطة، خصوصًا إنه لعبها صح: هجومهم عليه في حاجة هو صح فيها بالمعلومات، هيثبت كلامه عنهم وعن توجيههم من أطراف تانية.. لا، صراحة اللعبة الحلوة يتقال عليها حلوة».