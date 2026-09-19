سقوط مدوٍ لأرسنال أمام برايتون

حقق برايتون فوزاً مدوياً أمام ضيفه أرسنال 3-صفر اليوم، السبت، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل كل من باسكال جروس (31) وشارالامبوس كوستولاس (45) وتشيما أندريس (57) أهداف أصحاب الأرض.

وتجمد رصيد أرسنال عند 12 نقطة، فيما رفع برايتون رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث مؤقتاً.

بعد انطلاقة مميّزة تمثّلت بسبعة انتصارات متتالية في جميع المسابقات ولقب درع المجتمع، تلقى أرسنال خسارته الأولى هذا الموسم، وجاءت خارج أرضه أمام برايتون الذي حقق بدوره انتصاره الثالث توالياً، بعدما كان قد أسقط مانشستر يونايتد في كأس الرابطة.

وخاض برايتون المواجهة أمام أرسنال بقميص خاص احتفالاً بمرور 125 عاماً على تأسيس الفريق.