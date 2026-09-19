ظهور نادر لحسين أبو حجاج برفقة زوجته ويؤكد: 42 سنة جواز ما زعلتنيش فيهم ولا يوم

شارك الفنان حسين أبو حجاج متابعيه صورة نادرة جمعته بزوجته، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في ظهور لافت لهما معًا.

الفنان حسين ابو حجاج

وحرص حسين أبو حجاج على توجيه رسالة رومانسية لزوجته، معبرًا عن تقديره للعشرة التي تجمعهما على مدار سنوات طويلة، حيث كتب: «عشرة العمر، 42 سنة جواز، لم تزعلني فيهم ولا يوم، حد يصدق؟».

وتفاعل عدد من متابعي الفنان مع الصورة، معربين عن إعجابهم برسالته التي تعكس حالة من التقدير والمودة بينه وبين زوجته بعد أكثر من أربعة عقود من الزواج.

ويُعد ظهور حسين أبو حجاج من الظهور النادر له خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع ابتعاده نسبيًا عن الأعمال الفنية.

وكان آخر ظهور فني للفنان حسين أبو حجاج من خلال مسلسل «الكبير أوي 8»، الذي عُرض عام 2024، وقدم خلاله شخصيته الشهيرة «أشرف»، التي ارتبط بها الجمهور على مدار أجزاء المسلسل.

وشهد الجزء الثامن من «الكبير أوي» استمرار العديد من المواقف الكوميدية التي تجمع شخصيات العمل، حيث واجه «الكبير أوي»، عمدة قرية «المزاريطة»، عددًا من الضغوط والمواقف المختلفة، في إطار الأحداث الكوميدية للمسلسل.