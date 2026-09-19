الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يتعادل مع روما 2-2

تعادل روما مع إنتر ميلان بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية في قمة الجولة الخامسة.

وأحرز الفرنسي ماني كوني هدفي التقدم لصالح روما خلال الشوط الأول من اللقاء

وفي الشوط الثاني سجل هدفي إنتر المهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز.

وخاض روما المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: سفيلار.

خط الدفاع: مانشيني، نديكا، هيرموسو.

خط الوسط: مولينا، كريستانتي، كونيه، ويسلي.

خط الهجوم: ديبالا، سولي، مالين.

بينما جاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: جوسيب.

الدفاع: أكانجي، بيسيك، باستوني.

الوسط: ضيوف، باريلا، زيلينسكي، جونز، ديماركو.

الهجوم: تورام، لاوتارو.