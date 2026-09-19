قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عصام عبد الفتاح: معنديش مشكلة أندية الدوري تسمع الـ var
غيوم كثيفة وأمطار خفيفة.. طقس متقلب في مدن ومراكز وقرى البحيرة
وزير الخارجية وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي يؤكدان أهمية حرية الملاحة بمضيق هرمز
سبب بداية العام الدراسي في المدارس قبل الجامعات..رفعت فياض يوضح
وزير الخارجية يؤكد تمسك مصر بوحدة السودان وسيادته ويدعو لإعلاء الحوار والتفاوض لإنهاء النزاع
وزير الخارجية يبحث مع مستشار ترامب تطورات الأوضاع الإقليمية
بطلب من الأهلي.. تحرك جديد لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك
مبادرة فرحة مصر 2026.. اعرف الشروط والفئات المستحقة لدعم المقبلين على الزواج
تراجع مفاجئ فى أسعار الطماطم الآن بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟
هل قضاء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة حرام؟.. انتبه لـ5 ساعات يومية
رأيت الله ورحمته.. ابنة حمدي الوزير تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد جراحة قلب مفتوح
بعد الارتفاعات الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

روما وإنتر ميلان.. صدام الصدارة بين دفاع لا يُهزم وهجوم لا يهدأ .. من يفوز الليلة فى الدوري الإيطالي؟

روما وانتر ميلان
روما وانتر ميلان
محمود أحمد

تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية إلى ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما مساء السبت لمتابعة واحدة من أقوى مواجهات الموسم حتى الآن عندما يستضيف روما نظيره إنتر ميلان في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي في مباراة تجمع فريقين دخلا الموسم الجديد بأفضل صورة ممكنة.

ولا تبدو مواجهة روما وإنتر مجرد صدام مبكر على قمة جدول الترتيب بعدما حقق كل فريق العلامة الكاملة في أول أربع جولات وإنما تأتي المباراة لتضع بدايتين مختلفتين تحت الاختبار؛ روما الذي بنى نتائجه على الصلابة والتوازن وإنتر الذي قدم شخصية هجومية شرسة وأظهر أكثر من مرة قدرته على العودة عندما تبدو المباراة في طريقها للخروج من يده.

ويملك الفريقان 12 نقطة لكل منهما لكن روما يحتل الصدارة بفارق الأهداف بعدما سجل 12 هدفًا واستقبل هدفًا واحدًا فقط بينما أحرز إنتر 13 هدفًا واهتزت شباكه 6 مرات.

وبين أفضل دفاع تقريبًا وأقوى هجوم تأتي مواجهة «الأولمبيكو» لتحدد أي الفريقين قادر على فرض شخصيته عندما يصطدم بأول منافس حقيقي في الموسم.

روما.. جاسبريني يعيد تشكيل المنافس

يعيش روما بداية مختلفة تحت قيادة المدرب جيانبييرو جاسبريني الذي يبدو أنه نجح سريعًا في منح الفريق شخصية واضحة منذ انطلاق الموسم.

فالفريق العاصمي لم يكتف بتحقيق أربعة انتصارات متتالية وإنما قدم خلال هذه المباريات مؤشرات على امتلاكه القدرة على المنافسة بعدما بدأ مشواره بالفوز على فيورنتينا بأربعة أهداف مقابل هدف ثم كرر النتيجة أمام ليتشي قبل أن يتجاوز أتالانتا 2-1 ويختتم سلسلة انتصاراته بالفوز على تورينو بهدفين دون رد.

وتكشف نتائج روما عن نقطة قوة واضحة؛ الفريق يعرف كيف يسجل لكنه في الوقت نفسه لا يمنح منافسيه مساحات كبيرة وهو ما يفسر استقبال شباكه هدفًا واحدًا فقط خلال أول أربع جولات.

لكن الاختبار الحقيقي سيأتي أمام إنتر لأن مواجهة حامل اللقب تختلف عن المباريات السابقة خصوصًا أن الفريق القادم من ميلانو يمتلك عددًا كبيرًا من الحلول الهجومية القادرة على التعامل مع أكثر من سيناريو.

مالين.. رجل الأهداف في العاصمة

ويأتي الهولندي دونيل مالين على رأس مفاتيح الخطورة في صفوف روما بعدما فرض نفسه كأبرز نجوم الفريق في بداية الموسم.

وسجل مالين 6 أهداف خلال أول أربع مباريات ليعتلي صدارة ترتيب الهدافين ويصبح اللاعب الذي تتجه إليه الأنظار كلما احتاج روما إلى حسم المباراة.

ولا يعتمد جاسبريني على مالين وحده إذ يمتلك الفريق مجموعة من العناصر القادرة على صناعة الفارق وفي مقدمتها الأرجنتيني باولو ديبالا ومواطنه ماتياس سولي إلى جانب الحارس ميل سفيلار والفرنسي مانو كونيه وعدد من العناصر الشابة.

ويبدو أن التحدي الأكبر أمام روما سيكون الحفاظ على التوازن الذي ظهر خلال الجولات الأربع الأولى مع عدم الانشغال فقط بإيقاف نجوم إنتر لأن تركيز الفريق الدفاعي الزائد قد يمنحه أفضلية ميدانية لكنه قد يبعده عن مصادر قوته الهجومية.

إنتر.. الفريق الذي يرفض الاستسلام

على الجانب الآخر يصل إنتر ميلان إلى «الأولمبيكو» وهو يحمل شخصية مختلفة فالفريق لم يحقق أربعة انتصارات متتالية فحسب وإنما فعل ذلك في مباريات شهدت تقلبات كبيرة وأظهر خلالها قدرته على العودة من أصعب المواقف.

بدأ إنتر الموسم بفوز كبير على مونزا 4-1 ثم تجاوز كالياري بهدف دون رد قبل أن يقدم واحدة من أبرز مباريات الجولات الأولى عندما قلب تأخره أمام نابولي بهدفين إلى فوز مثير 3-2.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك إذ كرر الفريق السيناريو بصورة أكثر جنونًا أمام أودينيزي بعدما وجد نفسه متأخرًا بهدفين قبل أن يسجل خمسة أهداف متتالية ثم استقبل هدفًا ثالثًا.

هذه النتائج تقول شيئًا واضحًا عن إنتر: حتى عندما لا تسير المباراة وفق مخططه يملك الفريق الأدوات والشخصية للعودة.

كيف سيواجه كيفو صلابة روما؟

يتولى الروماني كريستيان كيفو قيادة إنتر في الموسم الحالي ويملك بين يديه قائمة مليئة بالنجوم بداية من الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز قائد الفريق وصولًا إلى الفرنسي ماركوس تورام والمهاجم الإيطالي الشاب فرانشيسكو بيو إسبوزيتو.

كما يملك الفريق حلولًا متنوعة في خط الوسط في ظل وجود نيكولو باريلا والتركي هاكان تشالهان أوغلو وهو ما يمنح كيفو قدرة على تغيير طريقة بناء الهجمات وفقًا لما يفرضه المنافس.

وستكون المواجهة مع روما اختبارًا مهمًا لقدرة إنتر على اختراق دفاع منظم خاصة أن الفريق العاصمي لم يسمح لمنافسيه سوى بهدف واحد خلال أربع مباريات.

وفي المقابل سيحتاج إنتر إلى الحذر من ترك المساحات خلف خطوطه لأن روما يملك لاعبين قادرين على استغلال أي خطأ وفي مقدمتهم مالين وديبالا وسولي.

الكرة الإيطالية ملعب الأولمبيكو روما إنتر ميلان الدوري الإيطالي روما وإنتر جيانبييرو جاسبريني تورينو أتالانتا ليتشي دونيل مالين أوغلو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الإستعانة بغير العاملين بالتعليم والحصة بـ50 جنيه|قرارات عاجلة لسد عجز المعلمين بالمدارس

أرشيفي

صفارات الإنذار تدوي في أرجاء العاصمة السعودية الرياض

انخفاض سعر الذهب

مفاجأة قلبت سوق الذهب.. لماذا هبط المعدن الأصفر بعد رفع الفائدة؟

شقق الايجار التمليكي

موعد الحجز رسمياً.. شروط وأسعار شقق الإيجار التمليكي 2026 لمحدودي ومتوسطي الدخل

بيزيرا

الزمالك يفرض غرامة هي الأكبر في تاريخه على بيزيرا قبل رحيله

أخطاء تجنبيها عند استخدام الغلاية الكهربائية

أخطاء شائعة في استخدام الكاتيل تسبب حرائق.. كيفية تجنب الأخطار؟

كارت الكهرباء

كارت الكهرباء بيخلص بسرعة؟.. 7 أسباب وراء نفاد الرصيد

طقس اليوم السبت

الأرصاد: أمطار وشبورة وانخفاض في درجات الحرارة اليوم السبت

ترشيحاتنا

بيراميدز

ترتيب جدول الدوري المصري بعد الجولة الخامسة

محمد صلاح

فرج عامر عن تصريحات مدرب طرابزون : صلاح هو اللي عمل في نفسه كده

بيكهام

أحمد رمضان بيكهام يكشف كواليس فترته مع الأهلي: بحس الدنيا مش ماشية معايا

بالصور

الشنطة أم قلة النوم؟.. سبب صداع الطفل بعد المدرسة.. .. متى يحتاج إلى تقييم طبي؟

صداع طفلك بعد المدرسة.. الشنطة أم قلة النوم؟
صداع طفلك بعد المدرسة.. الشنطة أم قلة النوم؟
صداع طفلك بعد المدرسة.. الشنطة أم قلة النوم؟

بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء تزيد فرص إصابة الطفل بالبرد

بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد
بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد
بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد

مع تقلبات الطقس.. 6 مشروبات سهلة التحضير تساعد على ترطيب الجسم

مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم
مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم
مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم

الجنيه الذهب أم السبيكة؟.. خبير يوضح الفرق في المصنعية ونسبة الخسارة عند البيع

الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع
الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع
الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد