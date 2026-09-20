محافظ بورسعيد يشيد بانتظام العمل داخل مدرسة الوصفية ويصرف مكافأة لعدد من الطلاب

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية، انتظام سير العملية التعليمية بعدد من المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لانتظام الدراسة والتأكد من توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

رافق المحافظ خلال الجولة؛ محمود بدوي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، والمهندسة شيماء جودة، رئيس حي العرب، والحسيني راغب، مدير التعليم العام ببورسعيد، والدكتورة نشوى شبانة، مدير عام المنطقة الأزهرية، وأحمد شاكر، مدير الإدارة التعليمية، وأمانى غنيم، مديرة المعهد، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية

بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يشدد على الانضباط والالتزام وانتظام العملية التعليمية داخل مدرسة قاسم أمين

شملت الجولة مدرسة الوصفية الابتدائية، ومدرسة قاسم أمين، ومعهد بورسعيد الابتدائي الأزهري، حيث تابع المحافظ انتظام الدراسة داخل الفصول، ومستوى حضور الطلاب والمعلمين، وسير العملية التعليمية بالشكل المقرر.

وخلال تفقده مدرسة الوصفية الابتدائية، أشاد محافظ بورسعيد بانتظام سير العمل داخل المدرسة، وما لمسه من جهود في العملية التعليمية، كما حرص على تحفيز الطلاب ووجه بصرف مكافأة لعدد من الطلاب تقديرا لهم وتشجيعا على التفوق والالتزام.

كما شدد المحافظ على ضرورة الالتزام والانضباط داخل مدرسة قاسم أمين وانتظام حضور الطلاب والمعلمين، والاهتمام بمستوى التحصيل الدراسي، مع المتابعة المستمرة لكافة عناصر العملية التعليمية.

كما تابع المحافظ خلال جولته معهد بورسعيد الابتدائي الأزهري، واطمأن على انتظام الدراسة وسير العملية التعليمية داخل المعهد

وأكد المحافظ أهمية توفير بيئة تعليمية منضبطة وآمنة للطلاب، والالتزام بالقواعد المنظمة للعملية التعليمية، بما يضمن انتظام الدراسة وتحقيق الاستفادة التعليمية المستهدفة للطلاب.