النرويج ترفض ضغوط ترامب بشأن جرينلاند وتؤكد: نتولى بالفعل حماية القطب الشمالي

رفض وزير الدفاع النرويجي توري ساندفيك الضغوط المتجددة التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن جزيرة جرينلاند، مؤكداً أن حلفاء الولايات المتحدة في شمال أوروبا يقومون بالفعل بالدور الرئيسي في حماية أمن القطب الشمالي ومراقبة الأنشطة العسكرية الروسية.

وقال ساندفيك، في مقابلة مع مجلة "بوليتيكو" الأوروبية، اليوم الأربعاء، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة: "كنت أقول دائماً لزملائي الأمريكيين إننا نقوم بالدفاع عن أراضيكم"، في إشارة إلى الدور الذي تؤديه النرويج في حماية الجبهة الشمالية للحلف.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع النرويجي رداً على تجديد ترامب دعوته إلى فرض سيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند، إذ قال هذا الأسبوع إن الجزيرة "ينبغي أن تكون تحت سيطرة الولايات المتحدة وليس الدنمارك"، مبرراً ذلك بالحاجة إلى تعزيز الأمن الأمريكي في القطب الشمالي.

ورغم أن ساندفيك تجنب توجيه انتقادات مباشرة إلى ترامب، فإنه شدد على أن سيادة جرينلاند "خط أحمر"، قائلاً: "نحن واضحون للغاية بشأن سيادة جرينلاند. فهي جزء من الدنمارك، مملكة الدنمارك، وقد أوضحنا ذلك أيضاً للأمريكيين".

وأضاف أن النرويج تنظر إلى التهديدات الأمنية في القطب الشمالي من زاوية مختلفة، موضحاً أن الخطر العسكري الرئيسي لا يتمثل في جرينلاند، بل في النشاط الروسي بالمناطق الشمالية.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان ينبغي للحلفاء الأوروبيين تعزيز وجودهم العسكري الدائم حول جرينلاند لترسيخ سيادة الدنمارك والجزيرة، أشار ساندفيك إلى الممرات البحرية الواقعة بين أرخبيل سفالبارد والبر الرئيسي للنرويج، حيث تتحرك الغواصات الروسية القادمة من شبه جزيرة كولا باتجاه شمال المحيط الأطلسي.

وأكد وزير الدفاع أن بلاده تتحمل بالفعل جزءاً كبيراً من أعباء الأمن داخل حلف الناتو، ليس فقط في القطب الشمالي، وإنما أيضاً في دعم أوكرانيا.

وقال إن النرويج وهولندا والدنمارك والسويد ودول البلطيق وألمانيا تقدم دعماً لأوكرانيا يفوق نصيبها العادل، بينما تبذل بعض الاقتصادات الأوروبية الكبرى جهداً أقل، مضيفاً: "لا أعتقد أن هذا الوضع قابل للاستمرار بالنسبة لأوروبا على المدى الطويل".

وشدد ساندفيك على أن أوسلو لن تقلص دعمها لكييف، قائلاً: "سنواصل إنفاق مبالغ كبيرة في أوكرانيا وسنظل ملتزمين طالما اقتضى الأمر"، داعياً جميع الدول الأوروبية إلى زيادة مساهماتها