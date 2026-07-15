قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوي انفجارات قرب القنصلية الأمريكية في أربيل شمال العراق
المغرب ينضم إلى قوة الاستقرار الدولية في غزة
خلال عظته.. البابا تواضروس يوجه رسالة روحية مستلهمة من مباريات كأس العالم
بطابع مبهج.. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان فرح
ببلاش.. تردّد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأرجنتين وإنجلترا اليوم في كأس العالم 2026
رطوبة عالية وأجواء حارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام
رسالة أخلاقية أم دعاية مخيفة.. إعلان غامض من أنثروبيك يثير القلق
مايكروسوفت تطلق تحديثا جديدا لـ Windows 11 بميزات طال انتظارها
ويجز يلتقي جمهوره في عمان ضمن جولته الصيفية العالمية
"الموسيقيين": مصطفى كامل لم يقصد الإساءة لأهالي الشرقية
مصطفى كامل: لم أُسئ لأهالي الشرقية.. واعتذرت احتراما لمن أساء فهم كلامي
نائب الرئيس الأمريكي: نستخدم القوة العسكرية كأحد الأدوات لحل مشكلة إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد سوق بهتيم بعد الانتهاء من تسكين الباعة الجائلين

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة ميدانية لتفقد سوق بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك عقب الانتهاء من تسكين الباعة الجائلين داخل السوق، بعد نقلهم من المواقع العشوائية التي كانوا يمارسون بها نشاطهم، والتي تسببت في إشغال الطريق وإعاقة الحركة المرورية.


وأكد محافظ القليوبية أن أعمال التسكين تأتي تنفيذًا لخطة المحافظة الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الأسواق الحضارية، وتوفير بيئة عمل مناسبة ومنظمة للباعة، بما يسهم في القضاء على المظاهر العشوائية، وتحقيق السيولة المرورية، والارتقاء بالمظهر الحضاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة للمواطنين.
 

وخلال الجولة، تفقد المحافظ انتظام العمل داخل السوق، واطمأن على استقرار أوضاع الباعة بعد انتقالهم إلى أماكنهم الجديدة، كما استمع إلى عدد من آرائهم ومطالبهم، موجهًا بتقديم أوجه الدعم اللازمة، والالتزام بأعمال النظافة والصيانة الدورية، والحفاظ على التنظيم الداخلي للسوق، مع استمرار الحملات المكثفة لمنع عودة الإشغالات أو التعديات بمحيط السوق.
 

كما وجه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح بسرعة استكمال أعمال التطوير بمحيط السوق، حيث كلف برصف المنطقة الخارجية ببلاطات الإنترلوك، بما يسهم في تحسين الحركة وإضفاء مظهر حضاري متكامل يتواكب مع أعمال التطوير التي شهدها السوق. كما وجه بتنفيذ طبقة حماية أسفل منطقة باعة الأسماك داخل السوق، بما يضمن الحفاظ على أرضيات السوق، ويسهل أعمال النظافة والغسيل والتطهير بصورة دورية، ويوفر بيئة صحية وآمنة للباعة والمترددين، بما يعزز كفاءة السوق ويحافظ على استدامة أعمال التطوير.
وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان الحفاظ على ما تحقق من انضباط، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين توفير مصدر رزق كريم للباعة، والحفاظ على حق المواطنين في طرق آمنة ومنظمة وخالية من الإشغالات.
 

وفي ختام الجولة، أكد محافظ القليوبية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها لتطوير الأسواق الحضارية ورفع كفاءتها، مع إحكام الرقابة على الأسواق ومحيطها، بما يحقق الانضباط، ويحافظ على المظهر الحضاري، ويوفر بيئة آمنة ومنظمة للباعة والمترددين عليها، في إطار رؤية الدولة للتنمية الحضرية المستدامة.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية جولة ميدانية شبرا الخيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ومؤشرات التصحيح | توضيح عاجل الآن

مدبولي

مدبولي: ارتفاع سعر برميل البترول لــ 85 دولارا مع عودة التوترات في المنطقة

اختبارات القدرات

تبدأ 19 يوليو.. ننشر أماكن ومواعيد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

مطار القاهرة

شركات السياحة: إلغاء طابع التأشيرة الورقي بمطارات مصر اعتبارًا من أغسطس

تريلا مرغم بالإسكندرية

ارتفاع ضحايا حادث تريلا الإسكندرية إلى 4 وفيات بعد وفاة السائق وتباعه

أسعار الذهب اليوم الاربعاء في بداية التعاملات الصباحية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. آخر تحديث بعد ارتفاع عيار 21

فرج عامر

فرج عامر: أخشى تكرار تجربة مانشستر سيتي مع بيراميدز في الكرة المصرية

ترشيحاتنا

فولكس فاجن

مصانع فولكس فاجن في ألمانيا تواجه معركة البقاء

تسلا

تسلا تثبت أن الشاشات تتفوق على عشرات الأزرار داخل السيارات

شركة ميتا

بعد 3 أيام من طرحها.. ميتا تسحب ميزة ذكاء اصطناعي وسط انتقادات واسعة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟

أسعار رينو ميجان المستعملة في مصر

رينو ميجان
رينو ميجان
رينو ميجان

تعرف على سعر أفخم سيارة سيدان صينية في مصر

أفخم سيارة سيدان صينية
أفخم سيارة سيدان صينية
أفخم سيارة سيدان صينية

4 وصفات سلطة دجاج شهية وغنية بالبروتين

4 وصفات سلطة دجاج شهية وغنية بالبروتين ..
4 وصفات سلطة دجاج شهية وغنية بالبروتين ..
4 وصفات سلطة دجاج شهية وغنية بالبروتين ..

فيديو

مصطفى كامل

بطابع مبهج.. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان فرح

مشاجرة عروسين

مسكوا في بعض عند الكوافير.. فيديو متداول يوثق مشاجرة بين عروسين قبل الزفاف

أحد المتهمين

دخلنا تهريب.. المتحدث العسكري ينشر اعترافات جديدة من الدهابة المقبوض عليهم

يسرا محنوش

يسرا محنوش تطلق حواليا ناس باللهجة المصرية وتوقيع هاني محروس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

المزيد