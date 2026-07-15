رئيس الأركان الإسرائيلي: نراقب عن كثب ما يجري في إيران.. وسنوجه ضربات قوية إذا تعرضنا لأي استهداف

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، مراقبة ما يجري في إيران وعلى الجبهات الأخرى عن كثب، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



وقال رئيس الأركان الإسرائيلي: “نحن في حالة تأهب وجاهزون للتحرك في أي وقت”.

وأضاف: "سنوجه ضربات قوية وفورية إذا تعرضت إسرائيل لأي استهداف".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية الأخيرة على مواقع داخل إيران، إلى 35 قتيلًا، إضافة إلى عشرات المصابين؛ في أحدث حصيلة رسمية تصدرها السلطات بشأن الهجمات التي استهدفت منشآت ومواقع مختلفة خلال التصعيد العسكري الأخير.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، إن الفرق الطبية وفرق الإنقاذ واصلت عملياتها في المناطق المتضررة، ما أسفر عن تحديث أعداد الضحايا؛ بعد انتشال مزيد من الجثامين من تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أن عدد المصابين لا يزال قابلًا للارتفاع مع استمرار تلقي البلاغات من المستشفيات والمراكز الطبية في المحافظات المتضررة.