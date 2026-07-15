رئيس وزراء العراق: عازمون على حصر السلاح بيد الدولة

أكد علي الزيدي رئيس وزراء العراق، عزمه على حصر السلاح بيد الدولة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال علي الزيدي رئيس وزراء العراق:" ماضون في انتهاج سياسة خارجية متوازنة مع الجميع".

وفي وقت سابق، أصدرت السلطات العراقية إجراءات مصرفية جديدة تقضي بفرض عقوبات على شبكات تمويل مرتبطة بـ«حزب الله» اللبناني، في خطوة تعكس تشديد بغداد لرقابتها على الأنشطة المالية المرتبطة بالكيانات والأفراد المدرجين على قوائم العقوبات الدولية، ولا سيما تلك الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية في إطار مكافحة تمويل الإرهاب.

وجاء القرار، الذي عممته وزارة المالية العراقية على المصارف والمؤسسات المالية، استنادًا إلى الأمر التنفيذي الأمريكي رقم 13224 المعدل، والذي يستهدف الأفراد والكيانات المتهمة بدعم أو تمويل التنظيمات المصنفة إرهابية.