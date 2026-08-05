مسؤول بالخارجية الأمريكية: مباحثات روما تناولت ملفات سياسية وعسكرية وحققت نتائج مثمرة

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن المباحثات التي عُقدت في العاصمة الإيطالية روما تناولت مجموعة من القضايا السياسية والعسكرية، واصفًا المناقشات بأنها كانت "مثمرة للغاية".

وأوضح المسؤول، وفقًا لـ"أكسيوس"، أن الاجتماعات ركزت على عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز التنسيق بين الأطراف المشاركة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن القضايا التي نوقشت أو النتائج التي تم التوصل إليها.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة تشهدها المنطقة لبحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وسط مساعٍ لدفع الجهود السياسية وتنسيق المواقف بشأن التطورات الراهنة.