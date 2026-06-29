مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات تريلا بالإسماعيلية

لقي الشاب مصطفى العود مصرعه في الحال، اليوم، إثر تعرضه لحادث دهس مروع أسفل عجلات سيارة نقل ثقيل (تريلا)، بالقرب من مستشفى الحميات بمحافظة الإسماعيلية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بوقوع الحادث، حيث انتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة الشاب متأثرًا بإصاباته البالغة نتيجة الحادث.

وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما باشرت الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث، والتحفظ على السيارة وقائدها للوقوف على ملابسات الواقعة وأسبابها.

وتُكثف الجهات المعنية جهودها لاستكمال التحقيقات، فيما خيمت حالة من الحزن على أهالي المنطقة عقب وقوع الحادث.