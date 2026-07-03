استشاري تغذية: القيء والمغص والصداع أجراس إنذار بعد تناول الحلوى المغشوشة

حذر الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية، أولياء الأمور من شراء الحلوى اعتمادًا على شكل العبوة أو تصميمها الجذاب، مؤكدًا أن المظهر الخارجي لا يعد معيارًا لجودة المنتج أو سلامته، وأن المصدر الموثوق يظل الضمان الأول لحماية الأطفال من المنتجات مجهولة المنشأ.

تناول الحلوى المغشوشة

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن بعض الأعراض الصحية قد تظهر سريعًا بعد تناول الحلوى المغشوشة، من أبرزها القيء والمغص والصداع، وهي مؤشرات تستوجب الانتباه والتعامل معها بجدية.

وأشار إلى أن تطور الأعراض ووصولها إلى التشنجات أو صعوبة التنفس يتطلب نقل الطفل إلى المستشفى بشكل عاجل، محذرًا من محاولة علاج هذه الحالات في المنزل دون استشارة طبية متخصصة.

مضاعفات صحية على المدى الطويل

وأكد استشاري التغذية العلاجية أن التعرض المتكرر للحلوى غير المطابقة للمواصفات قد يتسبب في مضاعفات صحية على المدى الطويل، تشمل اضطرابات النمو، وضعف التركيز، ومشكلات في الجهاز الهضمي والكبد.

وشدد على أن الوقاية تبدأ من وعي الأسرة، من خلال التأكد من مصدر الحلوى ومطابقتها لمعايير السلامة الغذائية، وعدم الانسياق وراء المظهر الجذاب للعبوات أو الأسعار المنخفضة التي قد تخفي وراءها منتجات غير آمنة تهدد صحة الأطفال.