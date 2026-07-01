بدون أدوية .. حيل غير متوقعة لعلاج الأرق

يرغب عدد كبير من الأشخاص في معرفة حيل تساعد في علاج الأرق بدون حاجة لاستخدام الأدوية والعقاقير الطبية.



ووفقا لموقعstanfordhealthcare تساعدك بعض التغييرات البسيطة في نمط حياتك على النوم بشكل أفضل، وقد تشمل هذه التغييرات ما يلي:

غيّر مكان نومك أو جدولك الزمني

حافظ على مواعيد نوم واستيقاظ منتظمة كل يوم، وحاول ألا تأخذ قيلولة أثناء النهار وتجنب تناول وجبات كبيرة أو شرب الكثير من السوائل في وقت متأخر من المساء.



الحفاظ على النشاط



تجنب تناول الكحول قبل النوم وقد يجعلك شرب الكحول تشعر بالنعاس، ولكن عند تناوله، يزداد احتمال استيقاظك في وقت متأخر من الليل وصعوبة عودتك إلى النوم.



ممارسة تمارين الاسترخاء

يمكنك تجربة الاسترخاء التدريجي للعضلات وقد يساعدك هذا إذا كنت مستلقيًا في السرير وأفكارك أو تجربة بعض التمارين.

