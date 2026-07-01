أحمد كمال: أترك المجال لأي مخرج ولا أتدخل في عمله إطلاقا| خاص

أكد الفنان أحمد كمال أنه سعيد للغاية بالمشاركة في فيلم "القصص" للمخرج أبو بكر شوقي، مشددا أنه شعر منذ البروفات الأولى بأنه أمام مخرج يجيد الاستماع إلى الممثل، ويمنحه مساحة حقيقية للمشاركة في بناء الشخصية.



وقال أحمد كمال في تصريح خاص أنه رغم عمله في تدريبات التمثيل، ومشواره الكبير في التمثيل المسرحي، لكنه يتعامل داخل مكان التصوير بشكل محترف تماما، ويترك المجال للمخرج للتوجيه لخروج الشخصية في شكلها وملامحها التي ينشدها صانع العمل.



وأوضح كمال أن هذا النهج خلق حالة من التفاهم والثقة المتبادلة بينه وبين شوقي، وهو ما انعكس بوضوح على الأداء أمام الكاميرا، وأسهم في تقديم الشخصية بصورة أكثر صدقًا وعمقًا.



كان المخرج أبو بكر شوقي قد صرح أن الفيلم يتضمن جوانب مرتبطة بحياة جديه وأعمامه، ويرصد ما مرت به أسرة مصرية بسيطة من تحديات وتحولات خلال حقب زمنية مختلفة خاصة فترة "الستينيات"، لافتًا إلى أن اهتمامه بتلك الفترة التاريخية انطلق في الأساس من رغبته في تقديم قصة حب مميزة.