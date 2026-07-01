دون أدوية.. 3 طرق طبيعية وفعالة لعلاج الأكزيما

تعد الأكزيما من الأمراض الشائعة التي يعاني منها العديد من الأشخاص، وتُعد العلاجات التقليدية مفيدة للغاية للغالبية العظمى من المرضى.

طرق طبيعية لعلاج الأكزيما

- يعد زيت جوز الهند مرطباً شائعاً لتخفيف أعراض الإكزيما والتخلص من الجفاف، وقد يتمتع أيضاً بخصائص مضادة للبكتيريا، كما أن العديد من المستحضرات ومنتجات العناية بالبشرة الأخرى تحتوي على زيت جوز الهند.

يبدو أن زيت بذور دوار الشمس، عند استخدامه موضعيًا، يتمتع بخصائص مفيدة جدًا في تخفيف حكة الجلد، والحد من الطفح الجلدي، وإزالة البثور، وتحسين وظيفة حاجز الجلد والجهاز المناعي، كما يُستخدم زيت دوار الشمس في بعض أنواع الصابون والمراهم للبشرة الحساسة، وتُظهر التجارب السريرية أن هذه الزيوت لا تُساهم في تحسين صحة مرضى الإكزيما

- البروبيوتيك

يُعدّ إدخال البكتيريا النافعة إلى الجسم أمراً منطقياً، نظراً لوجود خلل واضح في توازن البكتيريا على الجلد المتهيج وفي أمعاء مرضى الإكزيما.

- الفيتامينات

توجد عدة فيتامينات قد تساعد في علاج الإكزيما، ورغم أن تناول مكملات فيتامين د لا يزال مثيراً للجدل بعض الشيء، إلا أنه أصبح شائعاً بشكل متزايد، حيث تُظهر الدراسات أن تناول مكملات فيتامين د قد يُساعد في علاج الإكزيما.

أُجريت دراسات على فيتامين ب12 الموضعي، وأظهرت بعض الأدلة القوية فعاليته.