ضبط عاطل لقيامه بسرقة دراجة نارية من داخل أحد المعارض بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة دراجة نارية من داخل أحد المعارض بدمياط.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 9 يونيو الماضى تبلغ لمركز شرطة فارسكور بدمياط من (مالك معرض دراجات نارية – مقيم بدائرة المركز) بقيام أحد الأشخاص بإيهامه برغبته فى شراء دراجة نارية ولدى قيامه بتجربتها قبل الشراء، قام بمغافلته وسرقتها.

وتم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية")، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.