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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعصار بافي.. 36 مصابا وإجلاء أكثر من 14 ألف شخص في تايوان

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق
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تعرض ما لا يقل عن 36 شخصا للإصابة في تايوان جراء حوادث مرتبطة باقتراب الإعصار "بافي" من الجزيرة، بحسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية.

و أعلنت السلطات المحلية، اليوم "السبت"، عن تسجيل عشرات الحوادث في مناطق مختلفة من الجزيرة حتى الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن معظم الإصابات نجمت عن حوادث دراجات هوائية أو أثناء أعمال الاستعداد لمواجهة الإعصار، بحسب ما أوردته الوكالة التايوانية.

وأكدت السلطات عدم تسجيل أي إصابات خطيرة أو وفيات حتى الآن.

وأضافت الوكالة أنه بحلول صباح السبت جرى إجلاء نحو 14.2 ألف شخص من مختلف أنحاء الجزيرة، معظمهم من مقاطعة هوالين شرق تايوان، فيما لا تزال الكهرباء منقطعة عن نحو 27 ألف منزل حتى الآن.

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