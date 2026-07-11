الإعصار "بافي" يقترب.. الصين تصدر أعلى مستوى من الإنذار لمواجهة العواصف

أصدر المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية اليوم "السبت" إنذارا باللون الأحمر لمواجهة العواصف المطرية، وهو أعلى مستوى في نظام التحذير المكون من أربع مستويات، وذلك تزامنا مع قرب وصول الإعصار "بافي" إلى اليابسة على طول ساحل شرقي الصين في الساعات الأولى من غد الأحد.

وحذّر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)- من احتمال هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة على مناطق عديدة في البلاد.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة خلال الـ24 ساعة التي تنتهي في الساعة الثانية بعد ظهر غد الأحد، وذلك في أجزاء واسعة من البلاد تشمل مقاطعة تشجيانج وشمالي مقاطعة فوجيان وشمال شرقي مقاطعة جيانجشي وجنوبي مقاطعة آنهوي بالإضافة إلى أجزاء من بلدية بكين ومقاطعة خبي.

وقال المركز إن الحد الأقصى لتراكم مياه الأمطار قد يتراوح بين 250 و500 ملم في أجزاء من شرقي وجنوبي مقاطعة تشجيانج وشمالي مقاطعة فوجيان، وبين 250 و800 ملم في أجزاء من وسط وشمالي جزيرة تايوان.