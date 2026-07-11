محافظ قنا يوجه بسرعة طرح المشروعات الخدمية خلال الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إدارة التوريدات بالمحافظة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح أعمال شراء معدات النظافة، وأعمال الكهرباء، ومهمات الحماية المدنية، والمرور، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن سرعة التنفيذ ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع متابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/ 2027، بحضور اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد رضوان، مدير إدارة المرور، والعميد تامر سعيد، مدير إدارة الحماية المدنية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستعرض محافظ قنا، الموقف التنفيذي للأعمال المدرجة بالخطة الاستثمارية، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وسرعة البدء في تنفيذ المشروعات بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة القصوى من الاعتمادات المالية المخصصة.

كما ناقش محافظ قنا، طرح أعمال إنشاء الكباري وتغطية الترع بالمراكز المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، مؤكدًا ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تعترض التنفيذ، بما يسهم في تحسين البنية التحتية ودعم جهود التنمية بمختلف مراكز المحافظة.

وقال الببلاوي إن المحافظة تتابع بصورة دورية معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، لضمان الانتهاء منها وفق البرامج الزمنية المحددة، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويلبي احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.



