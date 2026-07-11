الأونروا تشغل محطة طاقة شمسية بالأردن تخدم 500 ألف لاجئ فلسطيني

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا" تشغيل محطة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في الأردن بقدرة 3 ميجاوات، بهدف تعزيز الاستدامة وخفض تكلفة الطاقة.

وذكرت الأونروا أن نائبة المفوض العام للبرامج والشراكات ناتالي بوكلي زارت المحطة الجديدة، التي تعمل بنظام نقل الكهرباء عبر الشبكة، والممولة من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) عبر بنك التنمية الألماني (KfW)، ونُفذت بالتعاون مع شركة فيلادلفيا للطاقة الشمسية والنظيفة.

وأوضحت وكالة الأونروا أن المحطة من المتوقع أن توفر نحو 80% من احتياجات الأونروا من الطاقة في الأردن، وتحقيق وفر سنوي يتراوح بين 1.2 و1.3 مليون دولار، إلى جانب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 2700 طن سنوياً.

وأكدت الأونروا أن المشروع يأتي ضمن جهودها لتقديم خدمات أكثر استدامة وكفاءة لأكثر من 500 ألف لاجئ من لاجئي فلسطين في الأردن، ودعم أهدافها في مجال الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة.