تيسيرات جديدة من الكهرباء لحل أزمة العدادات الكودية.. تفاصيل

​أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن بدء تنفيذ إجراءات وتسهيلات واسعة لنقل وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية شرعية، في خطوة رئيسية تستهدف تقنين أوضاع ملايين المشتركين، وإنهاء واحد من أكثر الملفات تعقيدًا في قطاع الكهرباء، بما يضمن منح المواطنين مزايا العدادات القانونية دون تحمل أعباء إضافية.

​وأعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، عن بدء تحويل العدادات الكودية الخاصة بالمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح أو توفيق الأوضاع، بالإضافة إلى عدادات المباني القديمة، إلى نظام الشرائح العادي، بما يضمن محاسبتهم وفق أسعار الكهرباء المطبقة على العدادات القانونية.

​خطة زمنية وأرقام مستهدفة

​وكشف الوزير أن إجمالي عدد العدادات الكودية على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 7 ملايين عداد، موضحًا أن الوزارة بدأت بالفعل في إعادة احتساب استهلاك نحو 1.1 مليون عداد وفق نظام الشرائح، على أن يتم الانتهاء من ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك ضمن خطة حكومية عاجلة تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتسريع إجراءات تقنين الأوضاع.

​وأشار الوزير إلى أن هناك نحو 1.4 مليون عداد كودي جارٍ توفيق أوضاعها بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب 1.4 مليون عداد للاستخدامات التجارية والصناعية، فضلًا عن وجود 1.4 مليون عداد مغلق لم يتم استخدامها حتى الآن، حيث تعمل الوزارة حاليًا على مراجعة موقفها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

​وأكد وزير الكهرباء أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية متكاملة لإنهاء ملف العدادات الكودية بصورة نهائية، بالتوازي مع استمرار حملات مكافحة سرقات التيار الكهربائي، وتحسين جودة الخدمة، ورفع كفاءة منظومة توزيع الكهرباء في كافة المحافظات.

​تفاصيل خطة التحويل

​من جانبه، أوضح منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، التفاصيل الرقمية لعملية التحويل مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تحويل نحو 1.2 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، وتشمل هذه الخطة:

​950 ألف عداد مرتبطة بطلبات تصالح مكتملة أو جارٍ استكمالها.

​150 ألف عداد بمبانٍ غير مخالفة سيتم تحويلها مباشرة إلى النظام القانوني.

​استبعاد نحو 1.4 مليون عداد غير مستخدم من المنظومة حاليًا.

تركيب وعاء ضغط المفاعل لمحطة الضبعة

وكانت بدأت اليوم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتتكون محطة الضبعة النووية في محافظة مطروح من 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل مفاعل، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووى الأول منها عام 2028 ثم يتم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعا ضمن مزيج الطاقة الكهربائية.