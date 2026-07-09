محافظ الشرقية يهنئ طالبتين من مدرستي السلطان عويس والسويدي بالمركز الأول دبلومات

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الطالبتين منه هيثم عبد العزيز شوقي الصفطى بمدرسة السلطان العويس للتعليم والتدريب المزدوج، وميار محمود علي محمود العجمي بمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية والتدريب المزدوج بمدينة العاشر من رمضان، وذلك لحصولهما على المركز الأول على مستوى الجمهورية في امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، متمنياً لهما دوام التفوق والنجاح.

وأشاد المحافظ بما حققته الطالبتان من إنجاز مشرف يعكس تميز أبناء المحافظة وقدرتهم على المنافسة وتحقيق المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالتعليم الفني بأعتباره أحد أهم ركائز التنمية وبناء الكوادر المؤهلة لسوق العمل، وأن ما تحقق اليوم يمثل نموذجاً مضيئاً للجد والاجتهاد والإصرار على النجاح.

ومن جانبه، أوضح محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن الطالبة منه هيثم عبد العزيز شوقي المصطفى حصلت على المركز الأول جمهورياً بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية نظام الثلاث سنوات (تعليم وتدريب مزدوج – جدارات مهنية) تخصص فني صناعات غذائية بمجموع ٥٦١ درجة بنسبة ٩٥.٠٨%، وهي من مدرسة السلطان العويس للتعليم والتدريب المزدوج بإدارة العاشر من رمضان التعليمية.

وأضاف وكيل الوزارة أن الطالبة ميار محمود علي محمود العجمي حصلت على المركز الأول جمهورياً بدبلوم المدارس الثانوية التجارية نظام الثلاث سنوات (تعليم وتدريب مزدوج – جدارات مهنية) تخصص فني مخازن بمجموع ٨٤٢ درجة بنسبة ٩٩.٠٦%، وهي من مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية والتدريب المزدوج بإدارة العاشر من رمضان التعليمية، مقدماً التهنئة للطالبتين وأسرتهما ولجميع المعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.