الشرطة تداهم مصنعا لإنتاج الأعلاف المغشوشة بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الأعلاف الحيوانية والداجنة المغشوشة باستخدام خامات مجهولة المصدر بالشرقية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة الأجهزة المعنية بالوزارة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية لتصنيع الأعلاف الحيوانية والداجنة المغشوشة ، وبإستخدام مواد خام مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وأمكن ضبط المدير المسئول، وضبط بحوزته (675 طن منتج نهائى ومواد خام أعلاف حيوانية وداجنة مغشوشة "مجهولة المصدر" – خط إنتاج – أكثر من 10 الاف لتر مواد بترولية "سولار" مدعم قام بتجميعها من عدة محطات وقود).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





