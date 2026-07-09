الحبس 6 أشهر لسائق "إندرايف" بتهمة التحرش بسائحة إيطالية في شرم الشيخ

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة سائق يعمل بإحدى تطبيقات النقل الذكي "إندرايف" بالحبس لمدة 6 أشهر، بعد إدانته بالتحرش بسائحة إيطالية أثناء توصيلها إلى محل إقامتها بمدينة شرم الشيخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد القاضي وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 23 مارس 2026، عندما تلقت شرطة السياحة بلاغًا من سائحة إيطالية أفادت بأنه أثناء استقلالها سيارة تابعة لتطبيق "إندرايف" من منطقة نعمة تاون إلى محل إقامتها بشرم الشيخ، قام السائق، ويدعى شعبان .خ.ش.خ (36 عامًا)، مقيم بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، بملامسة أجزاء حساسة من جسدها ومحاولة تقبيلها، قاصدًا التحرش بها جنسيًا، ما دفعها إلى إبعاده عنها ومطالبته بالتوقف للنزول من السيارة.

وعقب نزولها، توجهت السائحة إلى شرطة السياحة وحررت بلاغًا بالواقعة، وقدمت أوصاف السيارة وبياناتها، وعلى الفور جرى مخاطبة إدارة المرور، التي تمكنت من ضبط السيارة وقائدها.

وبمواجهة المتهم بأقوال المجني عليها، أنكر الواقعة في البداية، إلا أنه اعترف بها تفصيليًا عقب مواجهته بها في حضور مترجم، وأبدى ندمه وتعهد بعدم تكرار ما حدث.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2887 لسنة 2026 جنح أول شرم الشيخ، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق.

وبعد استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، والمقيدة برقم 432 لسنة 2026 كلي جنوب سيناء، والتي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر.