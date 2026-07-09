لقاء سويدان لـ«صدى البلد»: المنتخب المصري أسعد قلوبنا جميعًا.. وفخورون بالأداء المشرف في المونديال

أعربت الفنانة لقاء سويدان عن فخرها الكبير بما قدمه المنتخب المصري خلال مشاركته في بطولة كأس العالم، مؤكدة أن اللاعبين نجحوا في رسم البسمة على وجوه الجماهير المصرية، بعدما قدموا أداءً قويًا ومشرفًا عكس روح الإصرار والانتماء.

وقالت لقاء سويدان، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، إن المنتخب المصري أدخل السعادة إلى قلوب المصريين جميعًا، بعدما ظهر بصورة تليق باسم مصر في البطولة، مشيرة إلى أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية وقدموا كل ما لديهم داخل الملعب.

وأضافت: "المنتخب المصري أحدث سعادة في قلوبنا جميعًا، وفخورين بيهم جدًا، والأداء اللي قدموه في المونديال كان مشرفًا بكل معنى الكلمة، وحقيقي هما أبطال واستحقوا كل الدعم والتقدير."

وأكدت أن الروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون كانت محل إشادة من الجميع، لافتة إلى أن الجماهير المصرية كانت تتابع المباريات بفخر، خاصة مع الأداء المميز الذي قدمه المنتخب أمام المنتخبات الكبرى.

واختتمت لقاء سويدان تصريحاتها بتوجيه رسالة دعم للاعبي المنتخب مؤكدة أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة لكرة القدم المصرية