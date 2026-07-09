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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب أفضل لاعبي منتخب مصر في كأس العالم .. إمام عاشور يتصدّر

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"عن ترتيب أفضل لاعبي منتخب مصر خلال المشاركة في منافسات بطولة كأس العالم 2026

وجاء على رأس القائمة إمام عاشور بعد تقديمه أداءً مميزًا على مدار مشوار الفراعنة في البطولة وحصد المركز 31 بين جميع لاعبي البطولة.

وفي المركز الثاني مصطفى زيكو مُحققًا المركز الـ 38 عالميًا بعد ما نجح في التسجيل أمام الأرجنتين وقدّم نفسه كأحد أفضل اللاعبين في البطولة رفقة منتخب مصر.

وجاء تريزيجيه في المركز الثالث وخلفه محمد صلاح ثم ياسر إبراهيم وعمر مرموش.

مباراة مصر والأرجنتين

وكان قد قلب الأرجنتين الطاولة علي منتخب مصر ويحول تأخره بهدفين إلي الفوز الي ثلاثة أهداف مقابل هدفين ويتأهل لدور الـ 8 ، في المباراة التي جمعت المنتخبين علي ملعب إستاد مرسيدس بنز ستاديوم في دور السادس عشر ضمن منافسات كأس العالم 2026 .

وافتتح منتخب مصر التهديف في الدقيقة 15، بعد عرضية رائعة من مروان عطية تصل داخل منطقة الجزاء ليقفز ياسر إبراهيم علي أثرها ويسدد رأسية قوية فتسكن شباك الأرجنتين.  

وأضاف منتخب مصر الثاني في الدقيقة 67، بعد تمريرة بينية رائعة من هيثم حسن داخل منطقة الجزاء ويسعدها مصطفي زيكو فتسكن شباك الأرجنتين.

وسجل الارجنتين هدف التقليص أمام مصر في الدقيقة 79، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين عن طريق ميسي على رأس روميرو الذي سدد كرة تصدى لها شوبير لكنها سكنت الشباك.

وأدرك الأرجنتين هدف التعادل في الدقيقة 84، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين عن طريق ميسي لتصل الكرة إلى مونتيل بعد ارتباك دفاعي ليمررها إلى ميسي الذي سدد كرة من لمسة واحدة داخل الشباك.

وجاء هدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 92، بعد عرضية من ميسي من الناحية اليمني لتصل داخل منطقة الجزاء ليقفز إنزو فيرنانديز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن شباك مصطفي شوبير.

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