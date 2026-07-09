بدموع الفرحة.. منة هيثم ابنة الشرقية تتصدر الدبلومات الفنية على الجمهورية وتحلم بكلية الزراعة

حصلت الطالبة منة هيثم عبد العزيز، ابنة مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، علي المركز الأول على مستوى الجمهورية في شهادة الدبلومات الفنية، لتستقبل نبأ تفوقها وسط دموع الفرحة وعدم التصديق.

وقالت منة في تصريح صحفي عقب إعلان النتيجة إنها لم تكن تتوقع على الإطلاق أن تكون ضمن أوائل الجمهورية، مؤكدة أن خبر حصولها على المركز الأول جاء بمثابة مفاجأة كبيرة أدخلت السعادة إلى قلبها وأسرتها.

وأضافت أن أول ما فكرت فيه بعد تلقي الخبر هو الاتصال بوالدتها لتزف إليها بشرى التفوق، مؤكدة أن والدتها كانت الداعم الأكبر لها طوال سنوات الدراسة.

وأوضحت أن سر تفوقها يعود إلى الإصرار والعزيمة والرغبة في تحقيق المركز الأول منذ بداية العام الدراسي، إلى جانب الالتزام بالمذاكرة أولا بأول، مشيدة بالدور الكبير الذي قدمه معلموها في المدرسة من خلال المتابعة المستمرة والحرص على تبسيط المناهج.

كما أشادت بالدعم الذي وفرته أسرتها، مؤكدة أنهم حرصوا على تهيئة الأجواء المناسبة للمذاكرة وشجعوها باستمرار حتى تمكنت من تحقيق حلمها.

وأكدت منة أن طموحها لا يتوقف عند هذا الإنجاز، مشيرة إلى أنها تتطلع للالتحاق بكلية الزراعة لاستكمال مسيرتها التعليمية وتحقيق حلمها في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن منة هيثم عبد العزيز من أبناء مدينة العاشر من رمضان، وتدرس بمدرسة السلطان عويس للتعليم الفني المزدوج، شعبة فني صناعات غذائية عجائن ومخبوزات وهي الابنة الوسطى بين خمسة أشقاء، فيما تعمل والدتها بوظيفة إشرافية بإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان، بينما يعمل والدها موظفا بإحدى شركات الغزل والنسيج.